​Утром – деньги, вечером – горячая вода

Эпопея с долгами за газ, возникшими, кстати говоря, не без участия самих горожан, из-за которых АО «КазТрансГаз Аймак» снова и снова отключает Уральскую ТЭЦ от голубого топлива, продолжается не первый год, однако выхода из сложившейся ситуации пока не видно.

Прошлым летом город дважды оставался без горячей воды, ситуация повторяется и в этом. Дебиторская задолженность АО «Жайыктеплоэнерго» (ЖТЭ) за использованный товарный газ на 30 мая составляла 732 млн тенге, почти столько же поставщику горячей воды и тепла должны были тогда жители города. Сейчас долги перед АО «КазТрансГаз Аймак» удалось сократить до 200 млн, однако задолженность горожан по-прежнему очень высока – более полумиллиарда тенге.

Несвоевременная уплата населением коммунальных платежей стала системной проблемой, отмечают в акимате Уральска. Однако своей вины в этом городские власти не видят. Наоборот, показателем эффективности управления коммунальным предприятием тепловой энергетики называют факт отсутствия больших аварий в отопительный сезон. Поэтому, несмотря на огромные долги, ЖТЭ не экономит на ремонте теплотрасс, в 2 раза по сравнению с прошлогодней увеличив сумму, предусмотренную на модернизацию теплосетей.

Вот и нынче, несмотря на тяжелое экономическое положение, предприятие планирует направить на ремонт магистральных тепловых сетей 600 млн тенге. Еще 4 теплотрассы будут отремонтированы по программе «Нұрлы жол» за счет средств республиканского бюджета, на что выделяется 1,8 млрд тенге…

И все же едва ли не главной угрозой экономической устойчивости энергетической компании, ее непосильным финансовым бременем стали коррупционные хищения прежнего руководства, общая сумма которых составила 585 (!) млн тенге.

Здесь следует пояснить, что в 2014 году бывший генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Ринат Нурушев был приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его вина была доказана сразу по 3 статьям Уголовного кодекса РК: «Создание и руководство организованной преступной группой», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В результате прес­тупных действий государству причинен ущерб в 140 млн тенге.

Но на этом беды компании-монополиста не закончились. Пришедший на смену Ринату Нурушеву Айткали Тлефтинов в скором времени уволился по собственному желанию из-за проблем со здоровьем, а вот сменивший его Нурлыбек Киреев оказался за решеткой. Но перед этим успел податься в бега, был объявлен в международный розыск и пойман.

В 2017 году экс-директор АО «ЖТЭ» был осужден за хищение бюджетных средств в размере 349 млн тенге. За совершенные преступления он получил 7 лет колонии общего режима.

О том, как идет возврат расхищенных средств и идет ли вообще, акимат Уральска не отчитывается, зато отмечает титаническую работу по возврату долгов отдельных злостных неплательщиков.

По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Мурата Байменова, в прошлом году предприятие смогло взыскать с потребителей долги, которые копились на протяжении 15 лет. Суммы задолженностей некоторых недобросовестных потребителей услуг достигали 900 тыс. тенге. Теперь монополист начал работать с неплательщиками, чьи долги превысили 300 тыс. Среди мер воздействия – арест недвижимого имущества и автомобилей, запрет на выезд за пределы Казахстана, списание долгов с пенсии неплательщиков.

Городские власти стараются улаживать ситуацию с монополистом по подаче газа, чтобы не отключать город от горячей воды более чем на две недели, однако, когда ее подача станет стабильной, никто сказать не может. Все зависит от того, насколько получится снизить сумму задолженности за голубое топливо.

Мурат Байменов признает: то, что из-за должников страдают все горожане, – неправильно, но других мер воздействия на неплательщиков, судя по всему, у теплоэнергетиков нет.

– Так как технологически невозможно отключать злостных неплательщиков от горячей воды и отопления, страдают все, – сетует он и вместе с акимом города приносит извинения добросовестным получателям услуг, которые не имеют задолженности, но в то же время тоже страдают.

По словам юриста городского общества по защите прав потребителей Шакира Суханбердина, добросовестные пользователи горячей воды и отопления стали заложниками сложившейся ситуа­ции. Неумелое руководство предприятием, неспособность своевременно взыскать задолженность, а главное – коррупционные хищения привели к системному кризису всей сферы теплоснабжения.

Жителям остается греть воду в кастрюлях или устанавливать в квартирах водонагреватели, которые в последние месяцы стали одним из самых востребованных товаров. Сразу после окончания отопительного сезона – 16 апреля – по причине масштабных ремонт­ных работ, которые в плановом порядке проводит «Жайыктеплоэнерго», 226 многоквартирных жилых домов и 29 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, больницы и поликлиники, были отключены от горячей воды вплоть до 15 сентября.

Это вызвало резкое увеличение спроса на подогреватели. Магазины на волне ажиотажа не преминули поднять цены, но это не остановило уральцев, обреченных все лето провести без благ цивилизации. Но если с проведением планового ремонта горожане смирились, понимая, что инженерные сети изношены и нуждаются в обновлении, то по поводу поголовного отключения от горячей воды за чужие долги мнение едино, и эпитеты в отношении городских властей высказываются нелицеприятные.