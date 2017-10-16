​Утвердили планы

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Даулет Елеусизов

Стороны обсудили вопросы использования различных систем связи, создания Международной ассоциации Армейских игр, сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также наметили совместные мероприятия объединенной системы ПВО государств Содружества в 2018 году. Кроме того, главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, план работы Совета министров обороны на 2018 год.

По итогам работы заседания СМО СНГ определен дальнейший вектор развития взаимодействия военных ведомств в топографической сфере, военных СМИ, обмена архивными документами и использования баз данных в интересах военно-мемориальной работы Министры обороны государств – участников СНГ встретились с Президентом Таджикистана ­Эмомали Рахмоном.

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