Утверждать мир без насилия

Лилия СЫЗДЫКОВА

Как написал глава МИД РК в своем блоге на сайте ведомства: «Эти бесчеловечные преступления, унесшие жизни ни в чем не повинных людей, с особой остротой напомнили всем нам ценность сохранения мира и согласия в нашем доме, дальнейших совместных усилий по построению гармоничного общества, в котором нет и не может быть места насилию».

Ерлан Идрисов также отметил, что теракты в Актобе подчеркнули важность дальнейшего наращивания международных усилий по искоренению терроризма и экстремизма, совместной и активной борьбы мирового сообщества против попыток извращения религии и использования ее в преступных целях. К этому последовательно призывает Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выдвигая конкретные инициативы, такие как создание Глобальной антитеррористической коалиции, и, по словам министра, казахстанские дипломаты сделают все, что в их силах, чтобы приблизить достижение этих целей.

«Мы благодарны нашим друзьям и парт­нерам со всего мира, выражающим в эти дни слова соболезнования казахстанцам и поддержки в адрес нашей страны, и мы намерены и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество во имя мира и стабильного развития всех народов», – говорится в обращении главы ведомства.

