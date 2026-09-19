Утвержден План основных мероприятий Курултай 19 сентября 2026 г. 1:00 Ербол Тишкамбаев На заседании бюро под председательством спикера Курултая Айбека Дадебая определена повестка предстоящего заседания. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Депутаты рассмотрят в первом чтении проект ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Соглашение направлено на расширение инструментов финансирования инфраструктурных проектов и уменьшение нагрузки на бюджет за счет перераспределения расходов государства на более срочные проекты. Кроме того, документ должен определить приоритетные сектора финансирования, а также оптимизировать процедуры реализации проектов. Ратификация соглашения будет способствовать повышению эффективности реализации совместных с АБИИ инициатив. Казахстану при этом представится возможность привлечения долгосрочных инвестиций для финансирования проектов в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики. На рассмотрение в первом чтении также выносится проект закона о ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенной 20 апреля 1959 года в Страсбурге. Присоединение к конвенции позволит Казахстану получать доказательства по уголовным делам, находящимся в производстве казахстанских правоохранительных органов, и возвращать в страну выведенные за рубеж активы, добытые незаконным путем. Это повысит оперативность и эффективность расследования уголовных дел, в том числе связанных с транснациональной преступностью. Бюро также утвердило План основных мероприятий по реализации полномочий Курултая РК І созыва на первую сессию. В план включены вопросы, непосредственно связанные с социально-экономическим развитием страны, качеством оказания государственных услуг, развитием регионов, поддержкой бизнеса, сельского хозяйства, науки и цифровизации, а также обеспечением безопасности и защитой прав граждан. План мероприятий включает такие разделы, как слушания Курултая, отчеты Высшей аудиторской палаты, «правительственные часы», выездные заседания комитетов, круглые столы, тематические заседания комитетов, мероприятия межпарламентской и международной деятельности. Кроме того, на заседании бюро принято решение о создании Совета по депутатской этике при председателе Курултая РК. В состав совета вошли представители всех постоянных комитетов, а также фракций всех политических партий Курултая. #заседание #курултай #повестка #бюро Курултая