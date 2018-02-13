Утвержден список паралимпийской сборной Казахстана на игры в Пхенчхане

Спорт
Фото пресс-службы НОК РК
Утвержден список спортсменов паралимпийской сборной, которые представят Казахстан на спортивной арене южнокорейского Пхенчхана на XII зимних паралимпийских играх, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в списке заявлено 6 спортсменов и 1 спортсмен-гид, который будет сопровождать атлета с нарушением зрения во время всей лыжной дистанции.


Список спортивной сборной делегации 



 СПОРТСМЕНЫ
1

 Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл., г. Щучинск
2

 Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай
3

 Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы
4

 Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
5

 Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
6

 Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
7

 Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина)
8

 Василий Коломиец (главный тренер сборной)


ИТОГО: 8 человек




Атлеты паралимпийской сборной провели активный подготовительный сезон перед важными играми. Год был очень насыщенным в плане проведения учебно-тренировочных сборов. Что касается технической базы и снаряжения, то для атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые специально изготовлены исходя из физиологических потребностей атлета.

Напомним, что в этом году будет разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе игр – соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, керлинг на колясках). Стоит отметить, что Казахстан на зимних играх будет представлен в 2 видах спорта: лыжные гонки и биатлон.

