Утвержден список паралимпийской сборной Казахстана на игры в Пхенчхане

Утвержден список спортсменов паралимпийской сборной, которые представят Казахстан на спортивной арене южнокорейского Пхенчхана на XII зимних паралимпийских играх, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, в списке заявлено 6 спортсменов и 1 спортсмен-гид, который будет сопровождать атлета с нарушением зрения во время всей лыжной дистанции.
Список спортивной сборной делегации
Атлеты паралимпийской сборной провели активный подготовительный сезон перед важными играми. Год был очень насыщенным в плане проведения учебно-тренировочных сборов. Что касается технической базы и снаряжения, то для атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые специально изготовлены исходя из физиологических потребностей атлета.
Напомним, что в этом году будет разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе игр – соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, керлинг на колясках). Стоит отметить, что Казахстан на зимних играх будет представлен в 2 видах спорта: лыжные гонки и биатлон.
СПОРТСМЕНЫ
1
Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл., г. Щучинск
2
Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай
3
Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы
4
Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
5
Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
6
Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
7
Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина)
8
Василий Коломиец (главный тренер сборной)
ИТОГО: 8 человек
