Утвержден текст Обращения

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Олег ТАРАСОВ
Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. В нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители правоохранительных органов, общественных организаций, НПО и СМИ из всех регионов Казахстана.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов, по словам которого, главным фактором в борьбе с коррупцией должно стать тесное взаимодействие государства и общества. При этом спикер подчеркнул, что их ведомством были проанализированы различные механизмы такой консолидации, изучен лучший международный опыт.

Итогом проведенной работы стало Открытое соглашение о сотрудничестве, отличительная особенность которого – концентрация усилий на реализации конкретных планов действий. С. Ахметжанов сообщил, что на сегодня к данному антикоррупционному соглашению присоединились более тридцати организаций республиканского и местного уровней.

В свою очередь секретарь партии «Нур Отан» Каныбек Жумашев отметил, что серьезным вопросом остается равнодушие граждан к проявлениям коррупции. Это зло – порождение кризиса ценнос­тей, когда в общественном сознании материальные блага начинают превалировать над духовными. По мнению спикера, без наличия у граждан антикоррупционной культуры невозможно будет достичь желаемого результата.

В ходе мероприятия были подведены итоги выработки планов совместных действий и утвержден текст Открытого обращения о сотрудничестве по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формирования антикоррупционной культуры в обществе. Представители неправительственных организаций, присоединившихся к Открытому соглашению, обратились ко всему казахстанскому обществу с призывом объединить усилия для противодействия злу.

Затем состоялась церемония награждения победителей конкурса среди представителей СМИ на антикоррупционную тематику, который проводился по трем номинациям. В числе победителей и наш коллега, специальный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по северному региону Александр Кузенный. Александр Сергеевич – один из наиболее маститых журналистов нашего издания, и антикоррупционная тематика, без преувеличения, его конек. Коллектив газеты от души поздравляет его с заслуженной наградой и желает новых творческих успехов.

Кстати, устроители конкурса приглашают к сотрудничеству всех журналистов, пишущих на данные темы, поскольку мероприятие станет традиционным и ежегодным. Оно призвано объединить все информационное сообщество вокруг идеи нетерпимости к коррупции.

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