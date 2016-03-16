Утверждена парадная форма казахстанских олимпийцев

Спорт
Ерзат Сергазин
Основное внимание участников внеочередного съезда Национального олимпийского комитета РК было приковано к грядущим Олимпийским играм, также в ходе мероприятия широкой общественности была представлена парадная форма олимпийской сборной Казахстана, передает Kazpravda.kz.

По словам директора предприятия по пошиву одежды "Казлегпром-Алматы" Айбека Бектурганова, в пошиве парадной олимпийской формы использовались высококачественные ткани с натуральными волокнами.

"Парадный мужской костюм включает в себя пиджак, брюки, рубашку, галстук, туфли, дорожную сумку и зонт. Женский комплект состоит из легкого жакета, юбки, туфлей, дорожной сумки и зонта. Пошив формы будет производится индивидуально, в три примерки", – говорит Айбек Бектурганов.

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Глава НОК РК Тимур Кулибаев призвал спортивную общественность страны направить консолидированные усилия для достижения поставленных целей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

"В первую очередь мы должны придерживаться принципов чистого спорта и справедливой борьбы", – отметил Кулибаев.

В ходе прошедшего мероприятия был утвержден новый устав Национального олимпийского комитета Казахстана, а также утвержден состав органов управления генеральной ассамблеи и исполнительного комитета.

"Мы полностью привели все регламентирующие документы в соответствие с международными стандартами, согласно нормам Международного олимпийского комитета", – говорит вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков.

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Также спортивный функционер подчеркнул, что парадная форма полностью утверждена и не претерпит никаких изменений, в то время как спортивная форма (вызвавшая неоднозначную реакцию в казахстанском обществе – Прим. Kazpravda.kz) в данный момент еще дорабатывается.

Ранее свое мнение о спортивной экипировке нашей олимпийской сборной высказали известные отечественные спортсмены.  

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Отметим, что в мероприятии приняли участие руководители Министерства культуры и спорта, НОК РК, главы национальных федераций по видам спорта, а также известные общественные и спортивные деятели, в числе которых прославленные казахстанские спортсмены: Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов, Юрий Мельниченко, Ермахан Ибраимов, Ольга Шишигина, Асхат Житкеев, Серик Сапиев и другие.

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