Утверждена повестка

Свежий выпуск
501
Согласно постановлению, принятому председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами бюро палаты, на рассмотрение депутатов будут вынесены проект Конституционного закона «О Международном финансовом центре «Астана», в первом чтении поправки в законодательство по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального банка. Также в первом чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования.

Кроме того, планируется обсудить в первом чтении проект Трудового кодекса РК, поправки в законодательство по вопросам регулирования труда, по вопросам миграции и занятости населения. Сенаторы во втором чтении рассмотрят изменения и дополнения в законодательство по вопросам деятельности неправительственных организаций.

Принимаемые законопроекты направлены на законодательное обеспечение реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Популярное

Все
Петроглифы: connecting people
29 сентября отмечают Всемирный день сердца (WorldHeartday)
Особенности древнего водопровода
Энергоэффективный продукт
Год элеватора
Все для счастливых пенсионеров
Там чудесят, там леших троллят…
Красна осень грибами
Пролетая над Парижем
Чужой среди своих
Рабочие места – в приоритете
В бесконечном поиске смыслов
Малыми шагами к крупным переменам
Мотивов переливы
ВИЧ-инфекция: вопросы и ответы
Свет от энергии солнца
Векторы тюркской интеграции
Контроль на границе
Подготовка к выборам
Из кандидатов в лауреаты
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Из кандидатов в лауреаты
Подготовка к выборам
Векторы тюркской интеграции
Свет от энергии солнца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]