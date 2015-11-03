Утверждена повестка

Согласно постановлению, принятому председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами бюро палаты, на рассмотрение депутатов будут вынесены проект Конституционного закона «О Международном финансовом центре «Астана», в первом чтении поправки в законодательство по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального банка. Также в первом чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования.Кроме того, планируется обсудить в первом чтении проект Трудового кодекса РК, поправки в законодательство по вопросам регулирования труда, по вопросам миграции и занятости населения. Сенаторы во втором чтении рассмотрят изменения и дополнения в законодательство по вопросам деятельности неправительственных организаций.

Принимаемые законопроекты направлены на законодательное обеспечение реализации Плана нации «100 конкретных шагов».