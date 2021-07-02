Утверждена Стратегия Евразийского банка развития на 2022-2026 годы

Экономика
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Фото: primeminister.kz
На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина утверждена Стратегия ЕАБР на 2022-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

В предстоящий период ЕАБР сфокусируется на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций банка за пятилетний период составит 10,9 млрд долларов. Усилия ЕАБР будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор "Европа – Западный Китай", единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и водно-энергетический комплекс Центральной Азии. Планируется разработка отдельных стратегий по каждой из стран-участниц банка с учетом макроэкономических характеристик региона.

Для достижения целей устойчивого развития ЕАБР расширит проектную деятельность в странах миноритарных акционеров, доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане до 500 млн долларов.

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР станет дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 года в банке создан Фонд цифровых инициатив, который к настоящему времени прорабатывает около 20 проектов. Первым реализованным проектом фонда стало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих.

К 2027 году ЕАБР намерен стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. При этом для получения кредитного рейтинга категории А планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал банка.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на 1,336 млрд долларов. Текущий инвестиционный портфель банка увеличен до 4,4 млрд долларов – максимальное значение за все годы деятельности. При этом доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3%. Чистая прибыль за 2020 год составила 32,6 млн долларов.

Финансовая устойчивость банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств: Moody’s – Baa1, Fitch – BBB+, Standard & Poor's – ВВВ, АКРА – А-. Рейтинги по национальной шкале: Fitch – AAA (KAZ), АКРА – AAA (RU).

Особое внимание ЕАБР уделяет поддержке развития "зеленой" экономики — обеспечено финансирование новых проектов в области возобновляемых источников энергии, приобретена доля в уставном капитале Центра зеленых финансов при Международном финансовом центре "Астана", ведется активная работа в данной сфере совместно с организациями ООН. Успешно функционирует расчетно-платежная система банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.

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