Утверждены меры по профилактике коронавируса при агитации перед референдумом

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом», сообщает Kazpravda.kz.
Постановлением утверждены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при агитации перед республиканским референдумом.
Так, при проведении агитации необходимо обеспечить:
- проведение агитационных мероприятий в помещениях площадью, позволяющей исключить скопление населения;
- регулирование потока участников агитационных мероприятий, не допуская скопления населения;
- в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
- в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;
- проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей.
Постановление вступает в силу с 6 мая 2022 года.
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