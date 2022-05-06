Утверждены меры по профилактике коронавируса при агитации перед референдумом

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом», сообщает Kazpravda.kz.

Постановлением утверждены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при агитации перед республиканским референдумом.

Так, при проведении агитации необходимо обеспечить:

- проведение агитационных мероприятий в помещениях площадью, позволяющей исключить скопление населения;

- регулирование потока участников агитационных мероприятий, не допуская скопления населения;

- в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

- в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

- проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей.

Постановление вступает в силу с 6 мая 2022 года.

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