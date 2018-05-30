Общество
Утверждены новые требования к содержанию адресной справки для собственников жилья
О новых требованиях к содержанию адресной справки для собственников жилища рассказал официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Kazpravda.kz.

"Справка будет выдаваться бесплатно через портал "электронного правительства" либо в ЦОНе. При этом в справке сведения будут предоставляться только на лиц, зарегистрированных по регистрационному коду адреса объекта недвижимости (РКА). Переход всеми государственными органами на регистрационный код адреса объекта недвижимости позволил исключить предоставление правоустанавливающих документов на жилище. Теперь сведения о владельце уполномоченный орган получает по регистрационному коду адреса из информационных систем", – сообщил Садубаев.

Также конкретизированы здания и помещения, в которых возможно регистрировать граждан. К ним будут относиться непосредственно те, которые используются для проживания (пребывания) людей согласно законам "О жилищных отношениях" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".

Одним из изменений, вносимых в Правила, стало исключение из перечня документов, необходимых для регистрации по месту жительства, квитанции об оплате государственной пошлины за регистрацию.

"Стоит отметить, что требования, предъявляемые к гражданам Республики Казахстан, прибывшим из-за пределов республики на постоянное жительство о предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета из страны прежнего проживания либо справки об отсутствии гражданства страны прежнего проживания, не исключаются и остаются действительными. Из Правил исключается только предоставление правоустанавливающих документов на жилище и квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию по месту жительства", – сказал Садубаев.

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Как предупредить рак кожи в летние месяцы
COVID снова бьет по курортам мира
"Наехали" даже союзники
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
А в сказке все бывает!
И за, и против
Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Кто кому дорогу переехал?
Мой робот – мой друг
На высокой скорости
Книга подобна воде – пробьет дорогу везде
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Брал на дело, потратил на кудалык
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Через тернии – к мечте стать полицейским
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
Умер певец Юрий Шатунов
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове

Читайте также

Общество
Незаконно продававшему дизтопливо директору ТОО вынесли при…
Общество
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
Общество
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Общество
ЖКХ: реформа не остановилась

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]