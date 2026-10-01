Утверждены составы постоянных комитетов Қазақстан Халық Кеңесі

Утверждение состава и назначение руководителей комитетов призвано обеспечить системную, качественную и эффективную реализацию стратегических задач Қазақстан Халық Кеңесі, а также усилить экспертную работу на важнейших направлениях деятельности конституционного консультативного органа
Под председательством Ерлана Кошанова состоялось первое заседание Төралқа Қазақстан Халық Кеңесі. На повестку были вынесены стратегические задачи, обозначенные Главой государства на Сессии Халық Кеңесі, и обсуждены пути их реализации. Также были утверждены составы постоянных комитетов и Комиссии по этике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Қазақстан Халық Кеңесі
Открывая заседание, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед Қазақстан Халық Кеңесі поставлены задачи государственного масштаба, направленные на укрепление общественного согласия и единства, расширение участия граждан в государственном управлении, а также на укрепление диалога между обществом и государством.
«Сегодня как никогда важно понимать масштаб задач, поставленных Главой государства. Это продолжение большого исторического курса Президента на политическое обновление страны. Курса, в котором государство становится еще ближе к человеку, а голос граждан – центральным. Именно в этом, на мой взгляд, заключается глубокий смысл Халық Кеңесі. И в этом наша ответственность», – сказал Ерлан Кошанов.
В ходе заседания Төралқа были утверждены составы и назначены руководители трех ключевых комитетов. Комитет по развитию общественных инициатив возглавила Вера Ким. Направление общественного согласия и общенационального единства – Марат Азильханов. Руководителем Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению стал Табиғат Зейнұлқабден.
Состоялся обмен мнениями о реализации ключевых задач комитетов на предстоящий период с учетом специфики их деятельности и привлечением научно-экспертного сообщества. Основной акцент был сделан на новой Концепции единства и согласия. Члены Халық Кеңесі сошлись во мнении, что необходимо активно включиться в эту работу и сделать свой содержательный вклад, как и в консолидацию этнокультурных объединений.
Обсуждены были на заседании и механизмы расширения взаимодействия с регионами, осуществления общественного контроля, поддержки маслихатов и общественных советов.
Отдельное внимание было уделено работе с предложениями граждан из регионов. Как отметил член Қазақстан Халық Кеңесі Багдат Мусин, в связи с ожидаемым ростом потока инициатив предлагается создать единую информационную платформу для их системного сбора, обработки и мониторинга. Она позволит отслеживать статус каждого предложения и принятые по нему решения. При этом информационные системы будут также использоваться как один из инструментов реализации ключевых идеологических ориентиров, обозначенных Президентом.
Кроме того, речь шла о создании новых инструментов прямого участия граждан в управлении государством. Так, по мнению экспертов, в стране работает большое количество общественных и консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрознена, а функции пересекаются. Поэтому здесь Халық Кеңесі должен сыграть свою роль: объединить этот потенциал, наладить взаимодействие и систематизировать работу. Такой подход призван сформировать новую культуру диалога, став эффективной площадкой для выработки совместных ответов государства и граждан на современные вызовы в соответствии с новой Конституцией.
Также на заседании были утверждены состав и Положение о Комиссии по этике – постоянно действующего органа Қазақстан Халық Кеңесі, деятельность которой направлена на контроль за соблюдением этических норм и исполнением обязанностей членами Халық Кеңесі.
Порядок работы органа регламентирован законодательством и внутренним Положением, а его состав формируется из числа членов Халық Кеңесі.
В состав Төралқа наряду с руководством Қазақстан Халық Кеңесі и председателями постоянных комитетов вошли также Бекмурат Жусупов, Наринэ Микаелян, Денис Рыпаков и Нұртай Сабильянов, добавили в пресс-службе.