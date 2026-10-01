Утверждены составы постоянных комитетов Қазақстан Халық Кеңесі

Утверждение состава и назначение руководителей комитетов призвано обеспечить системную, качественную и эффективную реализацию стратегических задач Қазақстан Халық Кеңесі, а также усилить экспертную работу на важнейших направлениях деятельности конституционного консультативного органа

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Под председательством Ерлана Кошанова состоялось первое заседание Төралқа Қазақстан Халық Кеңесі. На повестку были вынесены стратегические задачи, обозначенные Главой государства на Сессии Халық Кеңесі, и обсуждены пути их реализации. Также были утверждены составы постоянных комитетов и Комиссии по этике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Қазақстан Халық Кеңесі

Открывая заседание, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед Қазақстан Халық Кеңесі поставлены задачи государственного масштаба, направленные на укрепление общественного согласия и единства, расширение участия граждан в государственном управлении, а также на укрепление диалога между обществом и государством.

«Сегодня как никогда важно понимать масштаб задач, поставленных Главой государства. Это продолжение большого исторического курса Президента на политическое обновление страны. Курса, в котором государство становится еще ближе к человеку, а голос граждан – центральным. Именно в этом, на мой взгляд, заключается глубокий смысл Халық Кеңесі. И в этом наша ответственность», – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе заседания Төралқа были утверждены составы и назначены руководители трех ключевых комитетов. Комитет по развитию общественных инициатив возглавила Вера Ким. Направление общественного согласия и общенационального единства – Марат Азильханов. Руководителем Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению стал Табиғат Зейнұлқабден.

Состоялся обмен мнениями о реализации ключевых задач комитетов на предстоящий период с учетом специфики их деятельности и привлечением научно-экспертного сообщества. Основной акцент был сделан на новой Концепции единства и согласия. Члены Халық Кеңесі сошлись во мнении, что необходимо активно включиться в эту работу и сделать свой содержательный вклад, как и в консолидацию этнокультурных объединений.

Обсуждены были на заседании и механизмы расширения взаимодействия с регионами, осуществления общественного контроля, поддержки маслихатов и общественных советов.

Отдельное внимание было уделено работе с предложениями граждан из регионов. Как отметил член Қазақстан Халық Кеңесі Багдат Мусин, в связи с ожидаемым ростом потока инициатив предлагается создать единую информационную платформу для их системного сбора, обработки и мониторинга. Она позволит отслеживать статус каждого предложения и принятые по нему решения. При этом информационные системы будут также использоваться как один из инструментов реализации ключевых идеологических ориентиров, обозначенных Президентом.

Кроме того, речь шла о создании новых инструментов прямого участия граждан в управлении государством. Так, по мнению экспертов, в стране работает большое количество общественных и консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрознена, а функции пересекаются. Поэтому здесь Халық Кеңесі должен сыграть свою роль: объединить этот потенциал, наладить взаимодействие и систематизировать работу. Такой подход призван сформировать новую культуру диалога, став эффективной площадкой для выработки совместных ответов государства и граждан на современные вызовы в соответствии с новой Конституцией.

Также на заседании были утверждены состав и Положение о Комиссии по этике – постоянно действующего органа Қазақстан Халық Кеңесі, деятельность которой направлена на контроль за соблюдением этических норм и исполнением обязанностей членами Халық Кеңесі.

Порядок работы органа регламентирован законодательством и внутренним Положением, а его состав формируется из числа членов Халық Кеңесі.

В состав Төралқа наряду с руководством Қазақстан Халық Кеңесі и председателями постоянных комитетов вошли также Бекмурат Жусупов, Наринэ Микаелян, Денис Рыпаков и Нұртай Сабильянов, добавили в пресс-службе.