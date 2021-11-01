Утверждены ставки по депозитам на ноябрь и декабрь в Казахстане
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана, и утверждении ставок по депозитам в тенге на декабрь 2021 года, передает Kazpravda.kz.
"Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на 3 и 6 месяцев) и несрочным депозитам.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов", - говорится в сообщении КФГД.