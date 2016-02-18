​Уважаемые деды, достойные внуки

Крепкие руки споро орудуют лопатами, не более получаса – и двор, и территория возле дома, в котором живет ветеран войны Рауф Хасанов, полностью очищены от снега. Парни, похоже, даже сожалеют о том, что не успели толком устать, оказывая уважение человеку, из-под куртки которого поблескивают ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За победу над Японией» и «За боевые заслуги». Через серьезные испытания прошел на Дальневосточном фронте рядовой артиллерийского расчета.

В то же время на другом конце города кипела работа во дворе Ивана Лунева, тоже, кстати, из числа фронтовиков. Давно ли 9 Мая по цент­ральной улице Петропавловска проходила колонна ветеранов, по численности не уступавшая первомайской демонстрации? Для Лунева, Хасанова – будто вчера. Для нас, ныне уже седых, тоже. Мы усваивали нравственные понятия, овладевали профессиями рядом с бывшими еще в полной силе, прошедшими огонь и воду мужиками, казавшимися, как и их подвиг, вечными. А вот для второкурсника СКГУ Аблая Каримова они – свидетели истории. Минувшего времени. Но и оставшегося с нами.

Парень в правильной семье вырос: немало знает о самой страшной в истории человечества войне по книгам, по семейным преданиям, в их роду четверо брать­ев ушли на фронт. Вернулись двое. Один из них стал дедом Аблая – вот только сказались раны, разминулись они во времени. Чувство долга привело Аблая в молодежное крыло партии «Нур Отан», где он собрал вокруг себя группу активистов, занявшихся адресной помощью ветеранам войны. Нынешняя уборка снега по их инициативе совершалась. По выходным ребята помогают старикам по хозяйству, могут небольшой ремонт сделать. Не только они, понятно, этим занимаются: сегодня в Петропавловске насчитывается 126 ветеранов Великой Отечественной, 10 из которых проживают в частном секторе. Все чувствуют постоянное внимание к себе, каждый находится под попечением какой-либо организации, а там есть персонально ответственные за их благополучие. Так что по выходным, когда жасотановцы приходят к ветеранам, работы для них порой и не находится: «Да все, – слышат, – у меня сделано, давайте, ребята, просто посидим, побеседуем».

Вот оно, самое важное для Аблая и его друзей, – возможность личного общения с людьми, на которых хочется быть похожими! Представить, что фактически таким по возрасту, как они, был Иван Лунев, перешагнувший 22 июня 1941 года порог петропавловского горвоенкомата. Услышать, как дрались артиллеристы под городом на Неве, чтобы когда-нибудь у обелиска в честь сформированной на территории Северо-Казахстанской области 314-й стрелковой дивизии сказать: «А ведь я лично встречался с человеком, отстоявшим Ленинград. Иван Григорьевич Победу майором в Берлине встретил, он кавалер двух орденов Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда». Отличный дед, представьте, в 97 лет машину водит, весной на парад собирается!»

Безусловно, общение дорого людям старшего поколения. Но не меньше дают такие разговоры и молодым. Если не больше. Им ведь тоже предстоит стать хранителями памяти.