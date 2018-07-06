​Уважаемые казахстанцы!

Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет вас с государственным праздником Республики Казахстан – Днем столицы!

Этот праздник является поистине общенародным. Являясь инициатором идеи основания новой столицы Казахстана, Президент страны – Лидер нации Н. А. Назарбаев заложил в образе Астаны глубочайший духовный и объединяющий смысл.

Сегодня Астана с ее уникальным архитектурным обликом – это олицетворение нового, динамично развивающегося Казахстана, дружбы и единства нашего народа, символ обновления и независимос­ти государства, место встреч мировых лидеров международного масштаба.

Этот город – наша гордость за достигнутые победы и реальное воплощение консолидирующего духа казахстанцев, многообразия и богатства культур и традиций этносов, живущих на благословенной казахской земле.

Астана – город мира и согласия, добра и гостеприимства, в котором переплетаются и органично сочетаются вековые гуманистические традиции Востока и Запада.

Дорогие земляки!

От имени Ассамблеи народа Казахстана примите самые искренние поздравления с Днем столицы, а также пожелания мира, добра, благополучия и процветания главному городу страны – Астане!