Уважаемые представители СМИ!

Приглашаем вас принять участие во встрече Вице-министра науки и технологий Китайской Народной Республики Чэнь Цзячан и профессоров Харбинского ветеринарного исследовательского института (далее - ХВИИ) в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С.Сейфуллина (далее – КазАТИУ), которая пройдет 24 мая в 9.30 по адресу: г. Астана, ул.Армандастар 2б (Учхоз ВИТЖ)
Состав делегации:
Чэнь Цзячан, Вице-министр науки и технологий Китайской Народной Республики;
Бу Чжигао, директор Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;
Ван Сяоцзюнь, заместитель директора Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;
Го Вэй, доцент Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;
Чжан Цзин, заместитель директора Департамента управления исследованиями и международного сотрудничества Харбинского научно-исследовательского ветеринарного института Китайской академии сельскохозяйственных наук.
Цель визита: Встреча с руководством КазАТИУ для обсуждения дальнейшего сотрудничества, а также посещение совместной Китайско-Казахстанской лаборатории по биологической безопасности, обсуждение сотрудничества на основе совместной лаборатории между КазАТИУ и ХВИИ, продвижение будущей работы по оказанию помощи китайско-казахстанской торговле сельскохозяйственной продукцией, определение условий для сертификации CNAS.
Пресс-служба КазАТИУ им. С.Сейфуллина: 87012949426, +7 (7172) 39-57-07
e-mail: [email protected]