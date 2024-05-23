Уважаемые представители СМИ!

27
Айман Аманжолова
[email protected]

Приглашаем вас принять участие во встрече Вице-министра науки и технологий Китайской Народной Республики Чэнь Цзячан и профессоров Харбинского ветеринарного исследовательского института (далее - ХВИИ) в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С.Сейфуллина (далее – КазАТИУ), которая пройдет 24 мая в 9.30 по адресу: г. Астана, ул.Армандастар 2б (Учхоз ВИТЖ)

Фото: kazpravda.kz

Состав делегации:

Чэнь Цзячан, Вице-министр науки и технологий Китайской Народной Республики;

Бу Чжигао, директор Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;

Ван Сяоцзюнь, заместитель директора Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;

Го Вэй, доцент Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук;

Чжан Цзин, заместитель директора Департамента управления исследованиями и международного сотрудничества Харбинского научно-исследовательского ветеринарного института Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Цель визита: Встреча с руководством КазАТИУ для обсуждения дальнейшего сотрудничества, а также посещение совместной Китайско-Казахстанской лаборатории по биологической безопасности, обсуждение сотрудничества на основе совместной лаборатории между КазАТИУ и ХВИИ, продвижение будущей работы по оказанию помощи китайско-казахстанской торговле сельскохозяйственной продукцией, определение условий для сертификации CNAS.

Пресс-служба КазАТИУ им. С.Сейфуллина: 87012949426, +7 (7172) 39-57-07

e-mail: [email protected]

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