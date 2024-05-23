Уважаемые представители СМИ!

Приглашаем вас принять участие во встрече Вице-министра науки и технологий Китайской Народной Республики Чэнь Цзячан и профессоров Харбинского ветеринарного исследовательского института (далее - ХВИИ) в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С.Сейфуллина (далее – КазАТИУ), которая пройдет 24 мая в 9.30 по адресу: г. Астана, ул.Армандастар 2б (Учхоз ВИТЖ)