Уважаемые соотечественники!

Ценности мира, дружбы и согласия заложены самой исторической судьбой народа Казахстана. И в этот день мы отдаем дань уважения нашей общей истории, творцом которой стал полиэтничный народ Казахстана.
День благодарности – это день торжества президентской политики мира и согласия. Благодаря мудрой и взвешенной политике Елбасы в Казахстане создана уникальная модель общественного согласия и общенационального единства, стержнем которой является Ассамблея народа Казахстана.
Единство, стабильность и согласие явились залогом экономических успехов страны, надежным фундаментом для решения политических, социальных и культурных задач. Эти принципы будут нашим ответом на новые вызовы времени.
Для Ассамблеи народа Казахстана этот день знаменателен вдвойне. Глубоко символично, что именно 1 марта стал Днем благодарности и днем создания Ассамблеи народа Казахстана.
Это совпадение дат придает особый смысл и особую значимость новому для нас празднику, который олицетворяет высокий уровень доверия и признательности, глубочайшего уважения и взаимопонимания между людьми, между всеми этносами, составляющими единый народ Казахстана.
И это совпадение дат не случайно. Именно Глава государства предложил, чтобы день образования ассамблеи ежегодно отмечался как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей, как родных.
День благодарности – это день духовных традиций милосердия и открытой души, готовности делиться и помогать друг другу, как это сделал наш народ в годы репрессий и депортаций.
В канун юбилея Независимости мы заявили о формировании Нации Единого Будущего, объединенной общими ценностями, обладающей равными правами и разделяющей общую ответственность.
Ассамблея народа Казахстана будет способствовать воплощению в жизнь всех реформ по модернизации нашего государства и общества, укреплению единства народа Казахстана на основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
Мы осознаем нашу общую ответственность за мир и спокойствие на благодатной земле Казахстана, за наше будущее, мы уверены в завтрашнем дне.
С праздником вас, дорогие казахстанцы!