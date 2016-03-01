Уважаемые соотечественники! Статьи 1960 Совет Ассамблеи народа Казахстана

Ценности мира, дружбы и согласия заложены самой исторической судьбой народа Казах­стана. И в этот день мы отдаем дань уважения нашей общей истории, творцом которой стал полиэтничный народ Казахстана.



День благодарности – это день торжества президентской политики мира и согласия. Благодаря мудрой и взвешенной политике ­Елбасы в Казахстане создана уникальная модель общественного согласия и общенационального единства, стержнем которой является Ассамблея народа Казахстана.

Единство, стабильность и согласие явились залогом экономических успехов страны, надежным фундаментом для решения политических, социальных и культурных задач. Эти принципы будут нашим ответом на новые вызовы времени.

Для Ассамблеи народа Казахстана этот день знаменателен вдвойне. Глубоко символично, что именно 1 марта стал Днем благодарности и днем создания Ассамблеи народа Казахстана.



Это совпадение дат придает особый смысл и особую значимость новому для нас празднику, который олицетворяет высокий уровень доверия и признательности, глубочайшего уважения и взаимопонимания между людьми, между всеми этносами, составляющими единый народ Казахстана.

И это совпадение дат не случайно. Именно Глава государства предложил, чтобы день образования ассамблеи ежегодно отмечался как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей, как родных.

День благодарности – это день духовных традиций милосердия и открытой души, готовности делиться и помогать друг другу, как это сделал наш народ в годы репрессий и депортаций.



В канун юбилея Независимости мы заявили о формировании Нации Единого Будущего, объединенной общими ценностями, обладающей равными правами и разделяющей общую ответственность.



Ассамблея народа Казахстана будет способствовать воплощению в жизнь всех реформ по модернизации нашего государства и общества, укреплению единства народа Казахстана на основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

Мы осознаем нашу общую ответственность за мир и спокойствие на благодатной земле Казахстана, за наше будущее, мы уверены в завтрашнем дне.



С праздником вас, дорогие казахстанцы!

