В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все истинные общечеловеческие ценности независимо от этнического или конфессионального происхождения – солидарность, милосердие и сострадание.

Это время благих дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

И в этом отношении Казахстан – уникальная страна. У нас сложилось одинаково уважительное отношение ко всем религиям, призывающим человека к добру и любви. Мы, граждане Казах­стана, – единый народ, нация сильных и ответственных людей.

Дорогие земляки!

Пусть радость Рождества станет дос­тоянием каждого дома, всей нашей страны, придаст силы для новых дел на благо Отечества.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в делах, уюта и согласия в семьях.