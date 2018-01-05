Уважаемые соотечественники!

680
Совет Ассамблеи народа Казахстана

В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все истинные общечеловеческие ценности независимо от этнического или конфессионального происхождения – солидарность, милосердие и сострадание.

Это время благих дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

И в этом отношении Казахстан – уникальная страна. У нас сложилось одинаково уважительное отношение ко всем религиям, призывающим человека к добру и любви. Мы, граждане Казах­стана, – единый народ, нация сильных и ответственных людей.

Дорогие земляки!

Пусть радость Рождества станет дос­тоянием каждого дома, всей нашей страны, придаст силы для новых дел на благо Отечества.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в делах, уюта и согласия в семьях.

Популярное

Все
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
Придать диалогу стратегическую направленность
Азарт, мастерство и гармония
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Будущее за цифровым интеллектом
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Остался год до юношеской Олимпиады
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Повышая правовую грамотность населения
Помощь, от которой хуже...
Лавины взяли под цифровой контроль
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]