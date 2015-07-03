Уважаемые соотечественники!

Благодаря политической воле и историческим начинаниям Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева на священной земле Сарыарки вырос город-мечта, с присущей только ему индивидуальной и уникальной архитектурой.
Астана – символ благоденствия, торжество достижений нашей Отчизны, пример безграничных возможностей народа Казахстана.
Астана открыла независимый Казахстан миру. Здесь проводятся встречи мировых лидеров, главные международные мероприятия по актуальным политическим, экономическим и социально-культурным вопросам. Она стала центром Евразии, местом, где определяются пути устойчивого развития стран, укрепления доверия и взаимопонимания между народами.
Сегодня казахстанцы живут в счастливое мирное время. Пройден Великий Казахстанский путь: страна вышла на новый уровень, а выверенная государственная политика обеспечила высокий рост экономики и социальное развитие.
В Год Ассамблеи народа Казахстана Глава государства инициировал пять институциональных реформ, призванных вывести Казахстан в число 30 развитых стран мира.
Принят беспрецедентный по масштабам План нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», который придаст нашей стране такой запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность.
Уверены, что успешная реализация задач откроет новые возможности для дальнейшего развития и будущего столицы.
Уважаемые земляки!
Поздравляем всех казахстанцев с Днем Астаны, Столицы Мира и Согласия!
Пусть наша гордость, сердце нашей Родины и дальше удивляет весь мир. Астана – это сила и мощь Казахстана. Это город, где реализуются надежды и обретают счастье наши соотечественники.
Пусть и дальше каждый год Астана удивляет своей необыкновенной оригинальностью, красотой и креативом.
С праздником, дорогие казахстанцы! С днем рождения, Астана!

Ассамблея народа Казахстана

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Необходим суверенный искусственный интеллект
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Первичное звено медицины
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Искусственный интеллект на страже безопасности
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Как стартапы меняют жизнь
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
IT-сервисы для села
Ловушки от вредителей
Канадский опыт может пригодиться
Небо под контролем
Чтобы было тепло и уютно
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
В ритме воинской жизни
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
В выходные дороги под особым контролем
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]