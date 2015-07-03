Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана

Благодаря политической воле и историческим начинаниям Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева на священной земле Сарыарки вырос город-мечта, с присущей только ему индивидуальной и уникальной архитектурой.Астана – символ благоденствия, торжество достижений нашей Отчизны, пример безграничных возможностей народа Казахстана.Астана открыла независимый Казахстан миру. Здесь проводятся встречи мировых лидеров, главные международные мероприятия по актуальным политическим, экономическим и социально-культурным вопросам. Она стала центром Евразии, местом, где определяются пути устойчивого развития стран, укрепления доверия и взаимопонимания между народами.Сегодня казахстанцы живут в счастливое мирное время. Пройден Великий Казахстанский путь: страна вышла на новый уровень, а выверенная государственная политика обеспечила высокий рост экономики и социальное развитие.В Год Ассамблеи народа Казахстана Глава государства инициировал пять институциональных реформ, призванных вывести Казахстан в число 30 развитых стран мира.Принят беспрецедентный по масштабам План нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», который придаст нашей стране такой запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность.Уверены, что успешная реализация задач откроет новые возможности для дальнейшего развития и будущего столицы.Уважаемые земляки!Поздравляем всех казахстанцев с Днем Астаны, Столицы Мира и Согласия!Пусть наша гордость, сердце нашей Родины и дальше удивляет весь мир. Астана – это сила и мощь Казахстана. Это город, где реализуются надежды и обретают счастье наши соотечественники.Пусть и дальше каждый год Астана удивляет своей необыкновенной оригинальностью, красотой и креативом.С праздником, дорогие казахстанцы! С днем рождения, Астана!