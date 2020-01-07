​Уважаемые соотечественники!

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Ассамблея народа Казахстана поздравляет православных христиан и всех казахстанцев со светлым и добрым праздником Рождества Христова!

Этот праздник наполняет серд­ца радостью, побуждает к милосердию и состраданию, обращает к смыслу общечеловеческих ценностей.

Великая степь всегда отличалась особым уважением и почтением к представителям разных народов и религий. В наши дни складывавшиеся веками незыблемые духовные ценности, традиции дружбы и взаимопонимания являются залогом стабильнос­ти и дальнейшего развития страны.

Православные христиане являются составной частью казахстанского общества, а Русская православная церковь Казахстана вносит большой вклад в сохранение общенационального единства и согласия.

Дорогие сограждане!

Сердечно поздравляем всех, кто встречает этот прекрасный праздник. Крепкого здоровья, мира и добра вам!

Пусть в каждой семье – в эти светлые дни и всегда – царят любовь и тепло домашнего очага!

Ассамблея народа Казахстана

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