​Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет православных христиан и всех казахстанцев со светлым и добрым праздником Рождества Христова!
Этот праздник наполняет сердца радостью, побуждает к милосердию и состраданию, обращает к смыслу общечеловеческих ценностей.
Великая степь всегда отличалась особым уважением и почтением к представителям разных народов и религий. В наши дни складывавшиеся веками незыблемые духовные ценности, традиции дружбы и взаимопонимания являются залогом стабильности и дальнейшего развития страны.
Православные христиане являются составной частью казахстанского общества, а Русская православная церковь Казахстана вносит большой вклад в сохранение общенационального единства и согласия.
Дорогие сограждане!
Сердечно поздравляем всех, кто встречает этот прекрасный праздник. Крепкого здоровья, мира и добра вам!
Пусть в каждой семье – в эти светлые дни и всегда – царят любовь и тепло домашнего очага!
Ассамблея народа Казахстана