Уважаемые соотечественники! Статьи 517 Совет Ассамблеи народа Казахстана

В эти рождественские дни наиболее отчетливо проявляются наши духовные качества и добрые помыс­лы, связанные с верой в торжество гуманизма и счастливое будущее.

Рождество стало неотъемлемой частью духовной жизни и традиций нашего народа благодаря высоким идеалам света и добра, жертвенности, любви и сострадания. Эти ценности объединяют всех граждан Казахстана, а сложившиеся добрые традиции дружбы и взаимоуважения стали нашей гордостью и общим достоянием.

Наша независимость и политика Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева способствуют сохранению мира и согласия между людьми всех конфессий и этнических групп в нашей стране – Республике Казахстан.

Дорогие казахстанцы! В этот день желаем всем вам здоровья, успехов, крепкого духа и благоденствия. Пусть праздник принесет в каждый дом и семью тепло, радость и благополучие!

