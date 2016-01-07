Уважаемые соотечественники!

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Совет Ассамблеи народа Казахстана
В эти рождественские дни наиболее отчетливо проявляются наши духовные качества и добрые помыс­лы, связанные с верой в торжество гуманизма и счастливое будущее.
Рождество стало неотъемлемой частью духовной жизни и традиций нашего народа благодаря высоким идеалам света и добра, жертвенности, любви и сострадания. Эти ценности объединяют всех граждан Казахстана, а сложившиеся добрые традиции дружбы и взаимоуважения стали нашей гордостью и общим достоянием.
Наша независимость и политика Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева способствуют сохранению мира и согласия между людьми всех конфессий и этнических групп в нашей стране – Республике Казахстан.
Дорогие казахстанцы! В этот день желаем всем вам здоровья, успехов, крепкого духа и благоденствия. Пусть праздник принесет в каждый дом и семью тепло, радость и благополучие!

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