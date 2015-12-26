Статьи Уважаемый рынок Ирина НОС

Сочтете, что рядовым покупателям это не нужно, будете правы, но в очень малой степени. Дело в том, что эти понятия в большой степени определяют экономические отношения между «ними», производителями и продавцами продукции, и «нами», ее потребителями.



Итак, человеку нужен, допустим, диван. Чтобы с дивана давать советы теще, жене, детям, коту. А используя современные гаджеты – даже правительству своей страны, но лучше чужого государства. Мало ли для чего пригодится в доме диван. И внезапно подобных «диваноискателей» становится все больше и больше. Диван нужен всем! Спрос пошел на диваны. А диванных дел мастеров мало, и каждый сделанный ими предмет мебели тут же находит хозяина. Вывод – сформирован и главенствует «рынок продавца».

В этом случае, как мы видим, практически любой произведенный⁄импортированный и выброшенный на рынок товар и любая услуга находят немедленный сбыт. Даже если условный наш диван сколочен вкривь и вкось, заранее продавлен в неудобных местах и отвечает единственному требованию покупателя: он есть на рынке! Собственно, вот оно: внутри страны мы все еще имеем преимущественный «рынок продавца». Это грустно.



Тут главную роль играет количество, качеству или сервису неизбежно будет уделен минимум миниморум внимания. Соответственно, «рынок продавца» зачастую играет против нас с вами: ассортимент товаров скуден; конкуренции нет в зародыше; покупатель вынужден брать то, что производитель выпустит на рынок. Все сказанное можно применить как к спросу на диваны, так и на жилье, автомобили, валюту, одежду, продукты. Значит, нам с вами такие знания нужны.



Как бороться с не благоприятствующим потреб­лению «рынком продавца»? Мы, потребители, можем, как это принято говорить, «проголосовать кошельком», купив вместо дивана удобное кресло, а даже и велотренажер. Либо не покупать ничего, придумав личным деньгам совсем иной сценарий жизни, чем в виде скучного дивана.

А результат в масштабах страны можем получить двоякий. Если заработки уйдут исключительно в нишу продуктов питания и развлечений, получим, извините, ожиревшее и малосообразительное население. Но налоги в бюджет будут, это да. Если же люди поедут тратить эти деньги на берег турецкий, то отечественный бюджет ничего не дождется.

Выходит, беспокоиться надо маркетологам, аналитикам, экспертам рынка, советникам Премьер-Министра и Правительству в целом. Чтобы, освободив ниши, которые занимали незадачливые диванных дел мастера, подготовить их для тех производств и подателей услуг, которые способны сформировать в стране «рынок покупателя».



Это когда предложение много выше спроса. А хоть и немного. Важно, что такое превышение помогает покупателю выбирать товары и услуги из имеющихся на рынке. Вот что главное. Это как раз полезно. И экономике, поскольку формирует переток денег; создает устойчивую базу налогообложения; двигает национальные компании к росту вширь и вглубь собственного рынка; поз­воляет им «выстреливать» и на внешнем. Но и тут надо помнить, что не голый спрос определяет рынок, а потребности покупателя. То есть спрос платежеспособный. Ну и соблазнять потребителя товаров⁄услуг на «рынке покупателя» таким количеством качественного внимания, которое тот и представить не мог в ранее описанной формации.



Очередной пример. Жизненный. Допустим, у вас ожидается той, мало ли по какому поводу. Хотя бы потому, что кризис нам не страшен, пока есть семейные праздники. Вы ищете ресторан. Ясно, что выбирать будете тот, который славится кухней и отменным обслуживанием. Но при «рынке покупателя» их немало! Потому в перечень нужных плюсов вы включите, кроме стоимости блюд, еще и интерьер, и удобную парковку, и возможность ресторана принять столько ваших гостей, сколько пожелаете.



Но и ресторан не спит при «рынке покупателя»: он ждет посетителей, готовится принять их по высшему разряду. Потому как конкуренция высока, люди могут уйти со своими деньгами в соседнее кафе, где скатерти белее и музыка звончее. Надо постараться. Внушить каждому своему работнику мысль: если гость придет в ресторан, получит удовольствие от вкусных блюд, значит, будут у них доходы. Зависимость прямая: выше качество продукции и услуг – больше посетителей⁄потре­бителей, выше доходы у производителей. Как видим, «рынок покупателя» гарантирует и базу конкуренции, и ее следствие.



Получается, что коммерческого успеха добиваются не те, кто строит производственную политику лишь на том, что может предложить рынку. Удача сопровождает тех, кто твердо помнит о базе потребностей потенциальных потребителей. Кто отличает правила «рынка продавца» от законов «рынка покупателя». Соответственно, уважая обе стороны рынка, но создавая второй вариант, более выгодный.

