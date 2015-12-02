​Уважать Человека Труда

Мы полностью поддерживаем Главу государства в том, что молодым гражданам нашей страны необходимо прививать главные человеческие ценности – патрио­тизм, нормы морали и нравственности, принципы межнационального согласия, формировать у них уважительное отношение к Человеку Труда. Это – прямая задача театра для детей и юношества.

В свое время система детских теат­ров и создавалась для того, чтобы помогать стране воспитывать подрастающее поколение. Надо сказать, что политика государства, направленная на поддержку детских театров, дорого стоит, ведь если ребенка не воспитывать духовно, можно потерять его как личность. Причем этот процесс воспитания надо начинать с самых ранних лет. Скажем, дошколят мы воспитываем на лучших произведениях мировой литературы и драматургии. Когда они смотрят «Кошкин дом», «Золотой ключик», «Волк и семеро козлят», то начинают понимать, как важно бережно относиться друг к другу, учатся защищать слабых и беззащитных. Наблюдая за игрой и сказкой, дети постигают великий закон жизни – добро всегда побеждает зло!

Для ребят более старшего возраста у нас есть спектакль «Команда Т» по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На мой взгляд, это удивительное произведение, потому что в свое время оно всколыхнуло все детское население страны, когда родилось знаменитое тимуровское движение. У него был прекрасный девиз «Кто, если не ты?».

Тимуровское движение воспитывало активную жизненную позицию, уважение к труду. Это как раз то, на что и сейчас нацеливает каждого из нас Президент. Действительно, каждый человек, независимо от его профессии, должности и возраста, должен спросить себя: а что я сделал для того, чтобы побороть инерцию в самом себе? Что сегодня я сделал для того, чтобы завтра моя страна жила лучше?

Конечно, нам хотелось бы ставить спектакли отечественных драматургов с такой же мощной воспитательной и идеологической составляющей, как в произведениях Гайдара, но казахстанские писатели к нашему большому огорчению мало создают пьес для детей, особенно о современном Человеке Труда.

В то же время Президент точно определил, каким должен быть современный рабочий – художественные образы трудолюбивых, целеустремленных, любящих Родину, образованных, здоровых духовно и физически героев должны стать ориентиром для подрастающего поколения. Нашему активно развивающемуся Казахстану нужны креативно мыслящие, интеллектуально развитые люди, способные осуществить поставленные перед страной большие задачи.

Театр – очень тонкий инст­румент, который в умелых руках может дать потрясающие результаты. Тем более если учесть, что душа ребенка, как чистая доска, – что мы, взрослые, на ней напишем, такого человека и получим в будущем. Наш долг – внести свой вклад в благородное дело воспитания нового Человека.