Уважать учителя не только на словах

Мнения
Айгуль Мукашева, председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования

В очередном Послании народу Казахстана Глава государства обозначил принципиально важные ориентиры развития системы образования, особо подчеркнув необходимость снижения административной нагрузки на педагогов, защиты их профессионального достоинства и повышения ответственности всех участников образовательного процесса.

фото из личного архива А. Мукашевой

Поднятые Президентом вопросы имеют особое значение для каждого педагога и требуют не только внимания, но и конкретных решений, направленных на улучшение условий труда, защиту прав и укрепление общественного авторитета учителя.

Безусловно, педагог должен заниматься прежде всего своим главным призванием – обучать и воспитывать детей, а не тратить время на бесконечные отчеты и избыточную документацию. Именно на этом акцентировал внимание Глава государства, подчеркнув, что любые реформы в сфере просвещения должны облегчать труд преподавателей и снижать их чрезмерную нагрузку.

Приходится признать, что, несмотря на проводимую работу по цифровизации образования, проб­лема бюрократизации по-прежнему остается актуальной. Зачастую бумажная отчетность попросту заменяется электронными формами, а количество административных требований не сокращается. При таком подходе цифровизация не решает проблему, а лишь переносит ее в другую плоскость.

Убеждена, что каждая реформа должна оцениваться прежде всего по тому, насколько она улучшает условия работы учителя и позволяет ему уделять больше времени ученикам. Необходимо последовательно исключать дублирующую отчетность, пересматривать избыточные требования и совершенствовать процедуры аттестации, сохраняя объективные критерии оценки профессиональной деятельности педагогов.

При этом законодательство уже запрещает требовать от учителей отчеты и сведения, не предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере образования. Существует и административная ответственность за незаконные требования дублировать документы на бумажных и электронных носителях. Следовательно, сегодня особую важность приобретает не столько принятие новых норм, сколько обеспечение неукоснительного исполнения действующих требований на всех уровнях системы.

Не менее важно уделять внимание состоянию образовательной инфраструктуры в регионах. И об этом Президент тоже сказал. Нас радует, что по поручению Главы государства строительство школ продолжится, поскольку в ряде населенных пунктов сохраняются проблемы с состоянием школьных зданий, материально-техническим оснащением, обеспеченностью современным оборудованием и доступом к качественной цифровой инфраструктуре. Необходимы дальнейшая модернизация школ, своевременный ремонт и создание безопасных комфортных условий для педагогов и учащихся. Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку независимо от места проживания, а условия труда учителей – соответствовать современным требованиям как в городах, так и в сельской местности.

Особую значимость имеет поручение Президента по защите чести, достоинства и профессионального авторитета педагогов. Случаи грубого обращения учеников с учителями, оскорблений и применения физической силы недопустимы и требуют принципиальной оценки. Особую обеспокоенность вызывают ситуации, когда педагог, столкнувшийся с подобным поведением, вместо поддержки и объективного разбирательства сам подвергается давлению со стороны администрации образовательной организации.

Для нашего отраслевого профсоюза эти вопросы – одни из ключевых направлений деятельности. Наша задача – не только представлять и защищать трудовые права работников образования, но и добиваться реального улучшения условий их профессиональной деятельности, своевременно реагировать на обращения педагогов и содействовать предупреждению трудовых конфликтов. Принципиально важно, чтобы каждый работник системы образования знал: его права должны соблюдаться, а его голос – быть услышан. Уверена, что поручения Главы государства станут основой для последовательных практических изменений.

Сильная система образования начинается с учителя, которого уважают, которому доверяют и создают достойные условия для работы. Забота о педагоге – это вклад в будущее страны, качество человеческого капитала и воспитание образованного, ответственного поколения. Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования последовательно отстаивает права и интересы работников сферы. Мы убеждены, что уважение к учителю должно выражаться не только на словах, но и в конкретных решениях, справедливом отношении и реальных гарантиях его профессиональной защищенности.

#Образование #мнение #послание

Популярное

Все
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Учитывая реальные потребности сектора
Димаш, Хосе и домбра
В Кокшетау начали строить театр
Прививать интерес к книге
Воздух теперь под контролем
Атлас семян Улытауской области
Дроны-спасатели
Атыраусцы взяли верх
Второе золото Дакара
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Цифровое будущее документального наследия
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
Новые задачи культурного развития
Уважать учителя не только на словах
Транспортные артерии экономики
Биомаркеры долголетия
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Новые задачи культурного развития
Социальное государство: от конституционного принципа к конк…
Важный шаг к открытости миру
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации госуд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]