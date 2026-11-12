Уважать учителя не только на словах

В очередном Послании народу Казахстана Глава государства обозначил принципиально важные ориентиры развития системы образования, особо подчеркнув необходимость снижения административной нагрузки на педагогов, защиты их профессионального достоинства и повышения ответственности всех участников образовательного процесса.

фото из личного архива А. Мукашевой

Поднятые Президентом вопросы имеют особое значение для каждого педагога и требуют не только внимания, но и конкретных решений, направленных на улучшение условий труда, защиту прав и укрепление общественного авторитета учителя.

Безусловно, педагог должен заниматься прежде всего своим главным призванием – обучать и воспитывать детей, а не тратить время на бесконечные отчеты и избыточную документацию. Именно на этом акцентировал внимание Глава государства, подчеркнув, что любые реформы в сфере просвещения должны облегчать труд преподавателей и снижать их чрезмерную нагрузку.

Приходится признать, что, несмотря на проводимую работу по цифровизации образования, проб­лема бюрократизации по-прежнему остается актуальной. Зачастую бумажная отчетность попросту заменяется электронными формами, а количество административных требований не сокращается. При таком подходе цифровизация не решает проблему, а лишь переносит ее в другую плоскость.

Убеждена, что каждая реформа должна оцениваться прежде всего по тому, насколько она улучшает условия работы учителя и позволяет ему уделять больше времени ученикам. Необходимо последовательно исключать дублирующую отчетность, пересматривать избыточные требования и совершенствовать процедуры аттестации, сохраняя объективные критерии оценки профессиональной деятельности педагогов.

При этом законодательство уже запрещает требовать от учителей отчеты и сведения, не предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере образования. Существует и административная ответственность за незаконные требования дублировать документы на бумажных и электронных носителях. Следовательно, сегодня особую важность приобретает не столько принятие новых норм, сколько обеспечение неукоснительного исполнения действующих требований на всех уровнях системы.

Не менее важно уделять внимание состоянию образовательной инфраструктуры в регионах. И об этом Президент тоже сказал. Нас радует, что по поручению Главы государства строительство школ продолжится, поскольку в ряде населенных пунктов сохраняются проблемы с состоянием школьных зданий, материально-техническим оснащением, обеспеченностью современным оборудованием и доступом к качественной цифровой инфраструктуре. Необходимы дальнейшая модернизация школ, своевременный ремонт и создание безопасных комфортных условий для педагогов и учащихся. Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку независимо от места проживания, а условия труда учителей – соответствовать современным требованиям как в городах, так и в сельской местности.

Особую значимость имеет поручение Президента по защите чести, достоинства и профессионального авторитета педагогов. Случаи грубого обращения учеников с учителями, оскорблений и применения физической силы недопустимы и требуют принципиальной оценки. Особую обеспокоенность вызывают ситуации, когда педагог, столкнувшийся с подобным поведением, вместо поддержки и объективного разбирательства сам подвергается давлению со стороны администрации образовательной организации.

Для нашего отраслевого профсоюза эти вопросы – одни из ключевых направлений деятельности. Наша задача – не только представлять и защищать трудовые права работников образования, но и добиваться реального улучшения условий их профессиональной деятельности, своевременно реагировать на обращения педагогов и содействовать предупреждению трудовых конфликтов. Принципиально важно, чтобы каждый работник системы образования знал: его права должны соблюдаться, а его голос – быть услышан. Уверена, что поручения Главы государства станут основой для последовательных практических изменений.

Сильная система образования начинается с учителя, которого уважают, которому доверяют и создают достойные условия для работы. Забота о педагоге – это вклад в будущее страны, качество человеческого капитала и воспитание образованного, ответственного поколения. Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования последовательно отстаивает права и интересы работников сферы. Мы убеждены, что уважение к учителю должно выражаться не только на словах, но и в конкретных решениях, справедливом отношении и реальных гарантиях его профессиональной защищенности.