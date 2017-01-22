​Уважай традиции других

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Галина Вологодская

По итогам пробного периода факультатив может появиться в расписании всех учебных заведений республики. Инициатором проекта выступила областная прокуратура Восточного Казахстана. Как отметил глава надзорного органа Багбан Таимбетов, последние события в мире и стране показали, что зачастую идеями радикализма страдают те, кто не понимает и не принимает обычаи, быт и устои других людей. Необходимо со школы учить детей терпимости и пониманию.

– Долгое время традиции были для наших предков основным источником права, – отметил прокурор Восточного Казахстана. – Именно их соблюдение не давало проникнуть в общество радикальным формам ислама.

Финансовую поддержку пилотному проекту оказали в акимате региона. Пробными площадками для нового предмета выбраны школы № 17 и № 43 с опытными коллективами педагогов и большим контингентом детей. В первое время факультативом будут охвачены ученики пятых классов, в дальнейшем преподавание планируется ввести по восьмой класс.

Всего в течение года эксперимент пройдет в девяти школах области, в том числе Семее, Глубоковском и Уланском районах. Как пояснили в надзорном органе, уже разработаны учебно-методическое пособие и рекомендации для преподавателей, которые согласованы с Министерством образования и науки. В содержание включены рассказы о семейных ценностях, специфике поведения и воспитания, обрядах, этикете и ценностях представителей различных этносов. Уделено также внимание религиозным обычаям и тому, как они сочетаются с нормами светского законодательства.

– На расписании новый предмет не отразится, – подчеркнули в прокуратуре. – Факультатив будут проводить во время классных часов, два раза в неделю, в конце учебного года сос­тоится экзамен. 

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