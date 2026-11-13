Уважая прошлое, строить будущее

Ербол Исакаев, ректор СКУ им. М. Козыбаева, Анатолий Плешаков, заслуженный профессор СКУ им. М. Козыбаева, Гаухар Ильясова, заведующая кафедрой «История Казахстана и право» СКУ им. М. Козыбаева

Выдающийся историк, ученый и общественный деятель Манаш Кабашевич Козыбаев занимает особое место в духовной и интеллектуальной истории независимого Казахстана. Для Северо-Казахстанской области юбилейная дата имеет большое значение: имя ученого носит единственное высшее учебное заведение региона, ставшее сегодня крупным центром образования, науки и международного сотрудничества, – Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева.

Юбилей – повод не только вновь перечислить звания и труды академика. Гораздо важнее понять, почему его идеи продолжают звучать современно.

Манаш Козыбаев принадлежал к поколению ученых, которому выпала трудная миссия: пройти путь от жестко регламентированной советской историографии к свободному осмыслению национального прошлого и вернуть обществу темы, имена и события, десятилетиями остававшие­ся за пределами публичной памяти. Для него история была не хранилищем дат, а формой ответственности перед народом и будущими поколениями.

Путь ученого

Манаш Кабашевич родился 16 ноября 1931 года в ауле Тазколь Мендыкаринского района Костанайской области. Пос­ле педагогического училища работал учителем, а в 1953-м окончил исторический факультет Казахского государственного университета. Педагогический опыт, строгая школа архивной работы и талант организатора определили его дальнейший путь.

Первым крупным направлением исследований Манаша Козыбаева стала история Казахстана в годы Великой Отечественной войны. Ученый изучал участие казахстанцев в борьбе против фашизма, перестройку промышленности, эвакуацию предприятий, мобилизацию человеческих и материальных ресурсов, вклад тружеников тыла в Победу. В этих работах республика представала не периферией общесоюзных процессов, а страной с собственной исторической траекторией, уникальным социальным опытом и значительным вкладом в развитие Советского Союза.

В 1953–1958 годах М. Козыбаев преподавал в Костанайском учительском, затем педагогическом институте. В 1958 году был приглашен в Казахский филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где проработал до 1974 года. Здесь он сформировался как профессиональный исследователь, защитил кандидатскую, а после – докторскую диссертацию. В 1974–1980 годах трудился в системе Академии наук Казахской ССР, а в 1980–1986-м возглавлял главную редакцию Казахской Советской энциклопедии. Работа над энциклопедическими изданиями дала ему уникальный опыт систематизации знаний об истории, культуре, географии и выдающихся личностях Казахстана.

С 1988 года и до последних лет жизни Манаш Кабашевич руководил Институтом истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова, позднее преобразованным в Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова. В 1990–1993 годах Козыбаев был народным депутатом Верховного Совета РК, участвовал в обсуждении вопросов суверенитета, национальной политики, языка и государственных символов.

Ученый ушел из жизни 31 января 2002 года, оставив после себя крупную научную школу. Манаш Кабашевич был док­тором исторических наук, профессором, академиком, автором фундаментальных монографий и сотен научных и публицистических работ.

Однако масштаб его личности раскрывается не только в библиографии и должностях, Козыбаев умел создавать научную среду: ставить большие вопросы, объединять исследователей, поддерживать молодых ученых и превращать новые идеи в долгосрочные программы. В его деятельности соединялись качества исследователя, педагога, редактора, руководителя академического института и общественного деятеля.

Восстанавливая историческую справедливость

На рубеже 1980–1990-х годов академик стал одним из тех, кто решительно расширил проблемное поле отечественной истории. В центре внимания оказались казахская государственность, колониальная политика, национально-освободительные движения, Алаш, голод начала 30-х годов, массовые политические репрессии, декабрьские события 1986-го. Речь шла не о замене одной готовой схемы другой, а о возвращении к источникам и восстановлении исторической справедливости.

Роль Манаша Козыбаева в развитии исторической науки особенно ярко

проя­вилась после его назначения директором Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова в 1988 году. Он сумел превратить начавшую­ся общественную дискуссию о белых пятнах прошлого в последовательную исследовательскую программу. По его инициативе пересматривались устаревшие концепции, расширялся доступ к архивным материалам, формировались научные группы, готовились сборники документов, учебники и обобщающие труды. В 1993 и 1995 годах вышли новые очерки истории Казахстана, под руководством Козыбаева велась работа над многотомной академической историей страны.

Манаш Кабашевич добивался того, чтобы Казахстан предстал в историческом повествовании не пассивным объектом внешней политики, а самостоятельным субъектом евразийской истории. Ученый обосновывал необходимость изучать истоки казахской государственности, традиции степной цивилизации, этногенез и этническую историю, колонизацию и сопротивление, судьбы казахской диаспоры. Такой поворот существенно изменил язык отечественной историогра­фии и определил повестку исследований первых десятилетий независимости.

Особое значение имела работа историка по осмыслению насильственной коллективизации, голода и репрессий. Под руководством Козыбаева действовала парламентская комиссия, изучавшая обстоятельства трагедии, а научные исследования соединились с общественной задачей реабилитации жертв. Манаш Кабашевич был одним из руководителей историко-просветительского общества «Әділет». Он понимал: государство не может уверенно строить будущее, пока не названы причины национальных катастроф и не возвращены добрые имена несправедливо осужденных людей.

Вклад академика имел и важное институциональное измерение. В 80–90-е годы ХХ века Институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова под руководством Козыбаева стал цент­ром обновления исторической науки. Здесь развивались исследования по политической, социальной, этнической и демографической истории, изучались источники по Алашу, репрессиям и голоду, готовились научные кадры. При учас­тии Манаша Кабашевича создавались «книги памяти» о погибших в Великой Отечественной войне и «книги скорби» о жертвах политических репрессий. Он поддерживал работу над Сводом памятников истории и культуры Казахстана.

Вместе с тем ученый предостерегал от превращения истории в новую мифологию. Национальное достоинство в его понимании не противоречило граж­данскому миру и уважению других народов. Казахстанская история должна была раскрывать самобытность степной цивилизации и опыт государственности, но оставаться документально доказательной­, открытой евразийскому контексту и общей судьбе многоэтничного общества.

Современники запомнили Манаша Кабашевича не только как блестящего оратора, но и как редкого собеседника, умевшего слушать. В воспоминаниях североказахстанских коллег сохранился выразительный эпизод. После конференции в Петропавловске он сумел отметить сильные стороны даже слабых докладов, а замечания высказал как доброжелательное напутствие молодым исследователям. В личных беседах его интересовали новые методы, археология, хозяйственная культура казахов, точность научной терминологии. Именно в таком диалоге вызревало более емкое понятие «степная цивилизация». Открытость чужой мысли была не уступчивостью, а признаком большой научной культуры.

Университет, продолжающий дело ученого​

Постановлением Правительства от 5 февраля 2003 года имя Манаша Козыбаева было присвоено Северо-Казахстанскому государственному университету. Инициа­тиву поддержали ученые вуза, лично знавшие Манаша Кабашевича и понимавшие значение его наследия для региона. В университетском музее был создан зал, посвященный его жизни и деятельности. Семья ученого передала десятки личных предметов и документов, благодаря чему академик предстает перед посетителями человеком своего времени – исследователем, гражданином, учителем.

Присвоение имени – это не только акт увековечения памяти. Имя великого ученого обязывает университет сохранять академическую честность, развивать исследовательскую культуру и служить обществу. Сегодня Kozybayev University стремится отвечать этой важной миссии.

За последние годы высшее учебное заведение сделало заметный шаг в деле интеграции в международное образовательное пространство. Стратегическое партнерство с Университетом Аризоны, начатое в 2022 году, стало первым опытом открытия в Казахстане филиала ведущего американского вуза. Совместные программы дают студентам возможность получать образование по международным стандартам и два диплома. Сотрудничество расширяется в сфере медицины, бизнеса, агротехнологий, геномных исследований и управления водными ресурсами. Международный кампус привлекает зарубежных преподавателей и студентов, усиливая академический обмен и научную кооперацию.

В 2025 году Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS World University Rankings 2026, заняв позицию 1401+. В рейтинге QS Asia 2026 университет занял

558-е место среди 1 526 вузов Азии, 34-е место в Центральной Азии и 22-е среди 44 казахстанских университетов. В 2026 году вуз впервые был представлен в международном рейтинге THE Sustainability Impact Ratings, оценивающем вклад университетов в достижение Целей устойчивого развития ООН. Особенно отмечены направления, связанные со здоровьем и благополучием, качественным образованием, миром, правосудием и эффективными институтами.

За этими позициями стоят конкретные изменения: рост академической и работодательской репутации, публикационной активности, международного состава, мобильности студентов и преподавателей. Университет развивает проект AI-Sana и цифровые компетенции, поддерживает студенческие стартапы, укрепляет исследования в аграрной сфере, биотехнологиях, инженерии, истории и социальных науках. На археологических объектах Северного Казахстана применяются технологии лазерного сканирования местности LiDAR и геосканирование; исследования археологического памятника эпохи Золотой Орды – Кызылобы – расширяют представления о наследии Улуса Джучи и исторической роли региона.

Главный показатель работы университета – судьбы выпускников. В 2025 году дипломы получили более 1 500 молодых специалистов, свыше 90% из них к моменту выпуска уже были трудоустроены. Это особенно важно для Северо-Казахстанской области, где университет формирует человеческий капитал, готовит педагогов, врачей, инженеров, аграриев, исследователей и управленцев, способных отвечать на реальные запросы региона.

Развитие университета подтверждает: вуз достоин носить имя Манаша Козыбаева. Идеи ученого воплощаются в стремлении соединять образование с наукой, региональную миссию – с международными стандартами, историческую память – с ответственностью за будущее.

Наследие, которое нужно сохранить

Манаш Козыбаев оставил после себя не завершенный канон, а интеллектуальную программу. Он учил видеть за официальными формулами судьбы людей, проверять национальный нарратив документами, возвращать обществу вытесненный опыт и помнить о нравственных последствиях публичного слова историка. Его наследие требует не ритуального повторения известных оценок, а продолжения исследований, публикации архивов, открытого профессионального спора и воспитания нового поколения ученых.

Девяностопятилетний юбилей академика – общенациональная дата и одновременно возможность задаться рядом вопросов. Сохраняем ли мы требовательность к историческому источнику? Умеем ли слышать молодого исследователя? Способны ли соединить уважение к прошлому с ответственным проектированием будущего? Эти воп­росы составляли смысл деятельности Манаша Кабашевича.

Память о большом ученом живет в книгах, архивах и трудах его учеников. Но особенно убедительно она живет там, где рождается новое знание. Университет, носящий имя Манаша Кабашевича Козыбаева, продолжает эту эстафету: открывает студентам мир современной науки, укрепляет Северный Казахстан и выводит региональное образование на международный уровень. Именно так имя историка становится не только частью прошлого, но и созидательной силой настоящего.