Об этом в интервью журналистам рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ Жасулан Суюнчалиев. В целях упорядочения процедур оформления и выдачи исходно-разрешительных документов в сфере строительства Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства регламентированы и оптимизированы три основные ступени реализации проектных и строительно-монтажных работ.

Так, на первой ступени – выдача архитектурно-планировочного задания – срок предоставления исходно-разрешительных докумен­тов на проектирование и строительство сокращен более чем в два раза – с 40 до 17 рабочих дней в зависимости от сложности проекта и будет занимать не более месяца. Если раньше исходно-разрешительные документы (архитектурно-планировочное задание, технические условия, проект детальной планировки, вертикальные планировочные отметки прилегающих улиц, схема трасс наружных инженерных сетей, профили улиц) получались отдельно, то теперь установлен четкий порядок по выдаче их в комплекте. Выдача будет осуществляться через создаваемую Государственную корпорацию «Правительство для граждан» либо через портал «электронного правительства».

Вторая ступень – согласование эскизного проекта – теперь будет длиться не более 20 дней: этот срок сокращен с 60 до 15 рабочих дней в зависимости от сложности проекта. Согласование эскизных проектов будет осуществлять орган архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов.

Третья ступень – выдача разрешения на строительство – доведена до 10 дней. Причем процедура выдачи разрешения в бумажном виде заменена подачей уведомления о начале строительства в электронном формате. То есть заказчик и застройщик имеют право перед тем, как начать строить, просто уведомить органы Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) посредством электронного портала.

Как пояснил Жасулан Суюнчалиев, принятие данных Правил позволит детально отрегулировать процесс строительства с момента обращения в госорганы и до ввода объекта в эксплуатацию, установить четкие сроки рассмотрения документов уполномоченными органами и их подведомственными организациями, а также полноценно реализовать принцип «одного окна».

– Таким образом, на сегодня как таковое разрешение на строительство не выдается, все заменено на уведомительный порядок, и сделано это в целях оптимизации разрешительных процедур и устранения административных барьеров, – резюмировал спикер, подчеркнув, что теперь установлены конкретные сроки выдачи документов, и их исполнение будет строго отслеживаться.