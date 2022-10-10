Уведомления приняты

Исследовательский институт «Общественное мнение» и Институт общественной политики партии «Amanat» подали в ЦИК РК

уведомления о проведении опросов общественного мнения.

Как отмечается в сообщении ЦИК, опросы общественного мнения вправе проводить юриди­ческие лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики ­Казахстан, имею­щие не менее пяти лет опыта по проведению таких опросов, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих до­кументов.

По состоянию на 7 октября 2022 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от двух юридических лиц – это Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты) и частное учреждение «Институт общест­венной политики партии «Amanat».

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Также ЦИК обращает внимание на то, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования (п. 9 ст. 28 Конституционного закона).

Данные требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании.

Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления.