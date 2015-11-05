​Увековечили имена героев

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

На внеочередной 42-й сессии Акмолинского областного маслихата депутаты единогласно поддержали эти инициативы.

Акан Курманов родился 15 июля 1918 года в с. Косбармак Атбасарского района. В 1939 году он был призван в ряды Красной армии. На фронтах Великой Отечественной вой­ны А. Курманов воевал с 1943 года. Служил командиром пулеметного отделения 2-й стрелковой роты 234-го гвардейского Черноморского стрелкового полка 76-й гвардейской Черниговской стрелковой дивизии 61-й Армии Центрального фронта. Командуя группой из девяти бойцов, форсировал Днепр в районе села Мысы Репкинского района Черниговской области. Проявив отвагу и героизм, наш земляк вместе со своими товарищами по оружию стойко держал оборону. Отряд отразил несколько атак противника. В одном из последних боев командир отряда А. Курманов погиб смертью храбрых. Он похоронен в братской могиле с. Мысы. Отважному командиру было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Актан Толеубаев в годы войны за свои ратные подвиги был дважды награжден орденом «Красная Звезда», удостоен шести медалей. В мирное время он долгие годы работал на различных должностях в Атбасарском, Целиноградском и Коргалжынском районах, был заместителем председателя Комитета лесного хозяйства при Минсельхозе КазССР. Умер в 1979 году в возрасте 54 лет.

Сегодня в ауле Акана Курманова, находящемся в 30 км от Атбасара, проживают около тысячи сельчан. Из социальных объектов здесь есть школа с мини-центром, медицинский пункт, а также 6 учреждений и организаций. В селе оказываются услуги почтовой связи, цифровой АТС, действует 5 магазинов.

А в средней школе им. Актана Толеубаева в настоящее время обучаются 238 учеников, работают 55 учителей.

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