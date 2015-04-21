Увековечить подвиг

Нынешний юбилей Победы для большого семейства Курмангалиевых – особенный праздник. В роковые 40-е жестокая война пришла и в их отчий дом. Сражаться за Родину с фашистскими захватчиками отправились уроженцы села Узынагаш – родные братья Алмас и Жолдас Курмангалиевы, призванные на фронт фрунзенским райвоенкоматом Алма-Аты в октябре 1941 года. Оба сражались героически, оба пали смертью храбрых на полях сражений. Правда, до родных похоронки не дошли, пришли лишь скорбные письма о том, что они пропали без вести. Страшное горе постигло родителей, потерявших достойных сыновей. Жены остались вдовами, дети – без отцов.Много воды утекло с тех пор. Сегодня сын Алмаса Ауесхан уже прадедушка. Несмотря на преклонный возраст, он хорошо помнит, как пятилетним мальчишкой провожал отца на фронт. Папа, подняв его на руки, сказал тогда: «Родина – мать, всегда умей за нее постоять, сынок». Эти слова Ауесхан запомнил на всю жизнь, именно они зародили в нем безмерную любовь к Отечеству, родной земле. Мама долгое время не говорила сыну о страшной потере, а малыш каждый день ждал хороших вестей с фронта. Ему казалось: вот откроется дверь, зайдет отец, возьмет его на руки, крепко обнимет. Только после войны Ауесхан понял, что отца больше нет. Не вернулся с фронта и дядя Жолдас, и вся забота о семье легла на плечи мамы Ауесхана Каинжамал…– Мы с раннего детства с большим уважением относимся к защитникам Отечества, героям-фронтовикам, – рассказывает внук ветерана, руководитель управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области Жумагельды Курмангалиев. – Мой папа всегда мечтал, чтобы я носил погоны, служил Родине. Это и стало определяющим фактором при выборе профессии как для меня, так и моего сына Руслана, сотрудника органов внутренних дел.Аксакалы села Узынагаш при каждой встрече с Жумагельды просили его разыскать места захоронения героически погибших земляков, привезти оттуда горсть земли и, если возможно, установить памятники в честь славных батыров. К благому делу по поиску сведений о боевом пути красноармейцев Курмангалиевых подключился департамент по делам обороны Алматинской области. Были отправлены запросы в Министерство обороны Российской Федерации, военный комиссариат Москвы, ряд других профильных учреждений. В результате общими усилиями удалось-таки раздобыть важные архивные справки.Скоро пришла новость из главного архива города Подольска Московской области, а также сведения, полученные из электронной базы данных «Мемориал» Минобороны РФ. Выяснилось, что Алмас Курмангалиев погиб в феврале 1943-го в неравном бою, защищая подступы к Москве. Похоронен в братской могиле в Подмосковье. Его брат Жолдас скончался от тяжелого ранения в декабре 1942 года в сражении в Ленинградской области. Место его захоронения находится там же – в селе Ивашево.– Мы с сыном выполнили наказы наших уважаемых аксакалов: привезли горсть земли с тех мест, недавно установили памятник дедушкам в родном ауле, – говорит Жумагельды Курмангалиев. – Успели завершить хлопоты к нынешнему юбилею Победы – знаменательной дате для всех казахстанцев. Мы должны вечно хранить и передавать из поколения в поколение священную память о погибших воинах-фронтовиках. Это наша общая история, наша боль и надежда. Необходимо увековечить подвиги героев, отдавших свои жизни за свободу родного государства, за мирное настоящее и будущее своих детей и внуков.Примечательно, что 17 марта нынешнего года военный комиссар Москвы Виктор Щепилов направил ходатайство в департамент по делам обороны Алматинской области о вручении памятных медалей потомкам солдат Курмангалиевых, а также переименовании в честь героев войны одной из улиц села Узынагаш. Представители казахстанского оборонного ведомства поддержали инициативу российских коллег и в свою очередь направили соответствующее письмо акиму Жамбылского района.С каждым годом все дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной войны – самой кровопролитной и жестокой в истории человечества. Миллионы жизней советских солдат были положены на алтарь Победы. Наш долг и святая обязанность – вечно помнить о славных подвигах земляков и склонять головы перед их героическим прошлым!