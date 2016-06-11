​Увековечить подвиг

С этой целью в регионе объявлен открытый конкурс на лучший проект памятной стелы. К участию в конкурсе привлечены не только профессиональные скульпторы, но и сотрудники различных подраз­делений департамента по ЧС. Основное условие организаторов проекта – стела должна воплощать и объединять в себе память о тех, кто повседневным трудом предотвращает катастрофы, спасает жизни людей в самых сложных ситуациях, выполняет благородную миссию и совершает гражданский подвиг. Одновременно она будет посвящена двум конкретным героям – Сергею Николаевичу Мосину и Рашиту Расиховичу Зиннатулину, погибшим при исполнении служебного долга.

Предполагается, что стела украсит один из скверов города.