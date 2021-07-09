Увеличат ли срок выплаты по уходу за ребенком - комментарий Минтруда

Директор департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о мерах социальной поддержки материнства и детства, оказываемых в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В начале своего выступления спикер подчеркнул, что охрана прав и защита законных интересов семей с детьми всегда являлась одним из основных направлений государственной политики страны.
«На сегодняшний день почти 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Социальная поддержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования и включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 2 вида выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). В этом году на эти цели предусмотрено почти 756 млрд тенге, что на 19% больше расходов прошлого года (в 2020 году – 635,3 млрд тенге)», – сказал Аскар Ниязов.
Он также отметил, что на базовом уровне государство гарантирует за счет средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребенка в размере от 110 846 тенге до 183 771 тенге. В 2020 году оно выплачено 430,7 тыс. человек на сумму 52,3 млрд тенге. В 2021 году на данный вид пособия предусмотрено 51,4 млрд тенге, за 6 месяцев его получили 186,8 тыс. человек на сумму 24,6 млрд тенге.
«Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Этот вид пособия выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка с повышением размера на второго, третьего и последующих детей – от 16 802 тенге до 25 962 тенге. В 2020 году это пособие получили 120,9 тыс. человек на общую сумму 31,7 млрд тенге, на 2021 год предусмотрено 26,2 млрд тенге, из которых выплачено 6,8 млрд тенге», – добавил директор департамента соцпомощи.
Спикер также напомнил, что на сегодняшний день в стране проживают более 458 тысяч многодетных семей. С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 46 760 тенге (4 ребенка) до 186 688 тенге (16 детей). За 6 месяцев текущего года данное пособие в среднем получили 458,9 тыс. семей на сумму 141 млрд тенге.
Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей также назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 18 669 тенге, его получателями являются 230,3 тыс. человек, с начала года им выплачено 25,8 млрд тенге.
«Кроме того, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 48 023 тенге, на сегодня оно выплачено 92 тыс. семей на сумму 27,2 млрд тенге. По достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия особо нуждающимся из них выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства, размер которого составляет также 48 023 тенге. Данное пособие уже сегодня получили более 15 тыс. семей на сумму 4,4 млрд тенге. Хочу отметить, что данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности самого ребенка», – подчеркнул Аскар Ниязов.
Он также сообщил, что помимо государственных пособий для работающих женщин на основании социальных отчислений, поступивших за счет средств работодателей, из ГФСС назначаются единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. На сегодняшний день средний размер данной социальной выплаты составляет 540 тыс. тенге (в 2020 году ее получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге).
После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд тенге, средний размер на сегодня составляет 32 тыс. тенге.
В текущем году на вышеуказанные социальные выплаты из средств ГФСС предусмотрено 253,8 млрд тенге.
«Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения. В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге. На этот год предусмотрено около 7 млрд тенге», – добавил спикер.
Аскар Ниязов подчеркнул, что кроме госпособий и социальных выплат из ГФСС также предусмотрена социальная поддержка, оказываемая местными исполнительными органами.
Например, в рамках празднования Дня защиты детей акиматами всех регионов проведены различные развлекательные и культурные мероприятия с вручением подарков детям.
«За счет местных бюджетов материальная помощь оказана детям-сиротам, детям-инвалидам на общую сумму 82,3 млн тенге, спонсорская помощь оказана детям из малообеспеченных семей, детям с нарушением зрения в размере 57,1 млн тенге. Почти во всех регионах прошли театрализованные представления с участием сказочных персонажей, праздничные концерты, а также спортивные соревнования с участием детей», – проинформировал директор департамента соцпомощи.
По словам Ниязова, оказываемые меры социальной поддержки позволили улучшить демографическую ситуацию в стране, подтверждением чему является рост рождаемости в 2020 году до 426,8 тыс. детей. При этом доля семей, в которых родился третий, четвертый, пятый и более ребенок, составила 48%.
Он также отметил, что анализ действующего законодательства по семейному обеспечению и социальной защите материнства показал полное соответствие с международными стандартами, закрепленными в Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». А по результатам проведенных социологических исследований общественного мнения об эффективности принимаемых мер было установлено, что доля населения, находящегося в репродуктивном возрасте и положительно оценивающего эффективность государственных мер по поддержке семей с детьми, составляет порядка 70%.
В ходе брифинга Аскар Ниязов дал разъяснения по вопросу внедрения в Казахстане материнского капитала, периодически поднимаемому в обществе.
«Согласно международному опыту, материнский капитал является временной мерой и реализуется в целях стимулирования рождаемости для преодоления процесса естественного убывания населения. Материнский капитал выдается в виде сертификата один раз или дважды в течение жизни на такие цели, как улучшение жилищных условий, образование детей, адаптация и интеграция ребенка-инвалида в обществе, накопительную часть пенсии матери. При этом обладатели сертификата не всегда могут воспользоваться материнским капиталом. К примеру, для внесения суммы в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки для покупки жилья необходимо доказать платежеспособность, а для обучения детей необходимо дождаться окончания школы.
Действующая система поддержки материнства и детства в нашей стране гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска. Кроме того, вопрос увеличения рождаемости на сегодняшний день не является проблемным аспектом в Казахстане, так как коэффициент рождаемости в 2020 году достиг 3,13, а для самовоспроизводства населения достаточным уровнем является 2,1», – пояснил спикер.
В завершение своего выступления он также прокомментировал вопрос увеличения периода выплаты по уходу за ребенком.
«В рамках рабочей группы, созданной для разработки Социального кодекса, по этому вопросу прорабатываются различные подходы. По итогам их рассмотрения, при условии поддержки бюджетной комиссией, улучшающую норму будем предусматривать в рамках разрабатываемого Социального кодекса», – сказал Аскар Ниязов.
В начале своего выступления спикер подчеркнул, что охрана прав и защита законных интересов семей с детьми всегда являлась одним из основных направлений государственной политики страны.
«На сегодняшний день почти 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Социальная поддержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования и включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 2 вида выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). В этом году на эти цели предусмотрено почти 756 млрд тенге, что на 19% больше расходов прошлого года (в 2020 году – 635,3 млрд тенге)», – сказал Аскар Ниязов.
Он также отметил, что на базовом уровне государство гарантирует за счет средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребенка в размере от 110 846 тенге до 183 771 тенге. В 2020 году оно выплачено 430,7 тыс. человек на сумму 52,3 млрд тенге. В 2021 году на данный вид пособия предусмотрено 51,4 млрд тенге, за 6 месяцев его получили 186,8 тыс. человек на сумму 24,6 млрд тенге.
«Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Этот вид пособия выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка с повышением размера на второго, третьего и последующих детей – от 16 802 тенге до 25 962 тенге. В 2020 году это пособие получили 120,9 тыс. человек на общую сумму 31,7 млрд тенге, на 2021 год предусмотрено 26,2 млрд тенге, из которых выплачено 6,8 млрд тенге», – добавил директор департамента соцпомощи.
Спикер также напомнил, что на сегодняшний день в стране проживают более 458 тысяч многодетных семей. С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 46 760 тенге (4 ребенка) до 186 688 тенге (16 детей). За 6 месяцев текущего года данное пособие в среднем получили 458,9 тыс. семей на сумму 141 млрд тенге.
Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей также назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 18 669 тенге, его получателями являются 230,3 тыс. человек, с начала года им выплачено 25,8 млрд тенге.
«Кроме того, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 48 023 тенге, на сегодня оно выплачено 92 тыс. семей на сумму 27,2 млрд тенге. По достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия особо нуждающимся из них выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства, размер которого составляет также 48 023 тенге. Данное пособие уже сегодня получили более 15 тыс. семей на сумму 4,4 млрд тенге. Хочу отметить, что данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности самого ребенка», – подчеркнул Аскар Ниязов.
Он также сообщил, что помимо государственных пособий для работающих женщин на основании социальных отчислений, поступивших за счет средств работодателей, из ГФСС назначаются единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. На сегодняшний день средний размер данной социальной выплаты составляет 540 тыс. тенге (в 2020 году ее получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге).
После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд тенге, средний размер на сегодня составляет 32 тыс. тенге.
В текущем году на вышеуказанные социальные выплаты из средств ГФСС предусмотрено 253,8 млрд тенге.
«Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения. В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге. На этот год предусмотрено около 7 млрд тенге», – добавил спикер.
Аскар Ниязов подчеркнул, что кроме госпособий и социальных выплат из ГФСС также предусмотрена социальная поддержка, оказываемая местными исполнительными органами.
Например, в рамках празднования Дня защиты детей акиматами всех регионов проведены различные развлекательные и культурные мероприятия с вручением подарков детям.
«За счет местных бюджетов материальная помощь оказана детям-сиротам, детям-инвалидам на общую сумму 82,3 млн тенге, спонсорская помощь оказана детям из малообеспеченных семей, детям с нарушением зрения в размере 57,1 млн тенге. Почти во всех регионах прошли театрализованные представления с участием сказочных персонажей, праздничные концерты, а также спортивные соревнования с участием детей», – проинформировал директор департамента соцпомощи.
По словам Ниязова, оказываемые меры социальной поддержки позволили улучшить демографическую ситуацию в стране, подтверждением чему является рост рождаемости в 2020 году до 426,8 тыс. детей. При этом доля семей, в которых родился третий, четвертый, пятый и более ребенок, составила 48%.
Он также отметил, что анализ действующего законодательства по семейному обеспечению и социальной защите материнства показал полное соответствие с международными стандартами, закрепленными в Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». А по результатам проведенных социологических исследований общественного мнения об эффективности принимаемых мер было установлено, что доля населения, находящегося в репродуктивном возрасте и положительно оценивающего эффективность государственных мер по поддержке семей с детьми, составляет порядка 70%.
В ходе брифинга Аскар Ниязов дал разъяснения по вопросу внедрения в Казахстане материнского капитала, периодически поднимаемому в обществе.
«Согласно международному опыту, материнский капитал является временной мерой и реализуется в целях стимулирования рождаемости для преодоления процесса естественного убывания населения. Материнский капитал выдается в виде сертификата один раз или дважды в течение жизни на такие цели, как улучшение жилищных условий, образование детей, адаптация и интеграция ребенка-инвалида в обществе, накопительную часть пенсии матери. При этом обладатели сертификата не всегда могут воспользоваться материнским капиталом. К примеру, для внесения суммы в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки для покупки жилья необходимо доказать платежеспособность, а для обучения детей необходимо дождаться окончания школы.
Действующая система поддержки материнства и детства в нашей стране гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска. Кроме того, вопрос увеличения рождаемости на сегодняшний день не является проблемным аспектом в Казахстане, так как коэффициент рождаемости в 2020 году достиг 3,13, а для самовоспроизводства населения достаточным уровнем является 2,1», – пояснил спикер.
В завершение своего выступления он также прокомментировал вопрос увеличения периода выплаты по уходу за ребенком.
«В рамках рабочей группы, созданной для разработки Социального кодекса, по этому вопросу прорабатываются различные подходы. По итогам их рассмотрения, при условии поддержки бюджетной комиссией, улучшающую норму будем предусматривать в рамках разрабатываемого Социального кодекса», – сказал Аскар Ниязов.