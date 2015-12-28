Комплексная модернизация завода предполагает расширение мощностей по производству аммиака и азотных минеральных удобрений с 300 тыс. до 400 тыс. тонн в год, создание полного производственного цикла – от добычи и переработки сырья до сбыта готовой продукции. Проект включает разработку газового месторождения Шагырлы – Шомышты, строительство газопоршневой электростанции, установки по утилизации аммиака, башни гранулирования. После выхода завода на проектную мощность до 60% выпускаемой продукции, используемой в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности, будет поставляться на внутренний рынок, остальные 40% – на экспорт.

– В результате такой масштабной модернизации и применения новых технологий на производстве мы ожидаем снижения себестоимости готовых минеральных удобрений на 34% уже к 2018 году, при этом качество продукции повысится. Также за счет разработки нового месторождения ожидается четырехкратное увеличение объема добычи и реализации природного газа в последующие 10 лет. Поддержка, оказываемая со стороны государства, будет способствовать не только импортозамещению этой продукции, но также развитию ее экспорта в Литву, Россию и страны Центральной Азии, – отметил заместитель генерального директора ТОО «КазАзот» Руслан Евлоев.