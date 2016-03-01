Статьи
Увеличены транзитные перевозки
А. Мамин проинформировал Президента о результатах деятельности АО «НК «КТЖ» за 2015 год, планах на текущий год, а также о ходе реализации инфраструктурных проектов «Нұрлы жол», оператором которых является национальная компания.

Глава государства отметил важность развития транспортно-логистического комплекса для реализации транзитного и экспортного потенциала Казахстана, диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и увеличения валового внутреннего продукта.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что реализация инфраструктурных проектов и развитие экспортоориентированных высокотехнологичных производств являются приоритетом экономической политики страны.

А. Мамин доложил, что все работы по реконструкции автомобильных и железнодорожных магистралей, модернизации портовой инфраструктуры на Каспии, развитию специальной экономической зоны (СЭЗ) и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» осуществляются в соответствии с графиком.

Президент АО «Казахстан темир жолы» сообщил, что в 2015 году введена в эксплуатацию железнодорожная линия Боржакты – Ерсай, запущен «сухой порт» СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», начали функционировать новые объекты в порту Актау, крупнейший в Центральной Азии транспортно-логистический центр в Астане.

Кроме того, до конца текущего года планируется завершение возведения паромного комплекса в порту Курык Мангистауской области, строительства вторых путей на участке железной дороги Алматы-1 – Шу, а к открытию выставки «ЭКСПО-2017» – международного терминала столичного аэропорта и нового железнодорожного вокзала.

А. Мамин подчеркнул, что компания реализует программы по совершенствованию деятельности и сокращению расходов, экономический эффект от которых за 2015 год превысил 169 млрд тенге.

Также активная работа компании по развитию новых компетенций и продвижению услуг контейнерных поездов позволила увеличить транзитный контейнерный поток между Китаем и Европой в прошлом году в 2 раза по сравнению с 2014 годом, а долю доходов от транзитных перевозок довести до 28%.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Неравенство – качество роста национальных экономик
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
В завершение сезона
Высокая миссия курултая
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Напрямую: вопрос – ответ
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Пространство для диалога
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Статьи
В завершение сезона
Статьи
Не утонуть в водовороте проблем
Статьи
Город отмечает день рождения
Статьи
Дань уважения матери

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]