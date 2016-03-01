Статьи Увеличены транзитные перевозки

А. Мамин проинформировал Президента о результатах деятельности АО «НК «КТЖ» за 2015 год, планах на текущий год, а также о ходе реализации инфраструктурных проектов «Нұрлы жол», оператором которых является национальная компания.



Глава государства отметил важность развития транспортно-логистического комплекса для реализации транзитного и экспортного потенциала Казахстана, диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и увеличения валового внутреннего продукта.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что реализация инфраструктурных проектов и развитие экспортоориентированных высокотехнологичных производств являются приоритетом экономической политики страны.



А. Мамин доложил, что все работы по реконструкции автомобильных и железнодорожных магистралей, модернизации портовой инфраструктуры на Каспии, развитию специальной экономической зоны (СЭЗ) и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» осуществляются в соответствии с графиком.



Президент АО «Казахстан темир жолы» сообщил, что в 2015 году введена в эксплуатацию железнодорожная линия Боржакты – Ерсай, запущен «сухой порт» СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», начали функционировать новые объекты в порту Актау, крупнейший в Центральной Азии транспортно-логистический центр в Астане.



Кроме того, до конца текущего года планируется завершение возведения паромного комплекса в порту Курык Мангистауской области, строительства вторых путей на участке железной дороги Алматы-1 – Шу, а к открытию выставки «ЭКСПО-2017» – международного терминала столичного аэропорта и нового железнодорожного вокзала.



А. Мамин подчеркнул, что компания реализует программы по совершенствованию деятельности и сокращению расходов, экономический эффект от которых за 2015 год превысил 169 млрд тенге.



Также активная работа компании по развитию новых компетенций и продвижению услуг контейнерных поездов позволила увеличить транзитный контейнерный поток между Китаем и Европой в прошлом году в 2 раза по сравнению с 2014 годом, а долю доходов от транзитных перевозок довести до 28%.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

