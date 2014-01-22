Увеличились налоговые сборы

Горожане без проблем и хлопот могут узнать сумму налога и произвести оплату в любых расчетно-кассовых отделениях или терминалах Сбербанка, БТА, Казкоммерцбанка, Народного банка и Казпочты, а также через интернет-банкинг.

С 1 января 2014 года в Казахстане введен так называемый «налог на роскошь». Владельцам дорогих автомобилей с объемом двигателя свыше 3 л придется платить заметно больше. Соответствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения» Глава государства подписал еще в начале декабря 2013 года. В законе помимо повышения налогов на имущество физических лиц, транспортные средства и земли предусмотрены и нормы повышения ставок акцизов на табачную и алкогольную продукции.

Ставка акциза с 2014-го по 2016 год повысится с 500 тенге за литр безводного спирта до 1 600 тенге, тогда как на табачные изделия в аналогичный период она будет повышена с 1 550 до 5 тыс. тенге за тысячу штук, или ежегодно на 30%.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы