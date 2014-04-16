Увеличились поступления в бюджет

Глава города поручил управлению финансов и налоговому департаменту проработать механизм обмена информацией в режиме онлайн и сообщил о скором выделении Алматы дополнительных средств из Национального фонда. Так, на поддержку и кредитование МСБ будет выделено 100 млрд. тенге, на оздоровление банковского сектора – 250 млрд., на реализацию второго этапа госпрограммы индустриально-инновационного развития – 150 млрд.

В связи со спецификой развития экономики города Ахметжан Есимов отметил необходимость повышения качества налогового администрирования. В частности, необходимо проработать вопрос привлечения дополнительных доходов, в том числе благодаря усилению работы с людьми, торгующими на рынках, легализации трудоустройства мигрантов и уплаты ими соответствующих платежей. По сообщению пресс-службы налогового департамента Алматы, количество комплексных и тематических проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза, однако по их результатам в бюджет города дополнительно начислено 36 млрд. тенге.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы