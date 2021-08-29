Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz.
"Саперы министерства обороны обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в информации.
Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты, отметили в МЧС.
Поиски пропавших двух человек продолжаются, добавили в пресс-службе.
