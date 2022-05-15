Фото: ДП Жамбылской области
Происшествия , Крупные ДТП
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области

Пострадавший в результате ДТП с автобусом в Жамбылской области скончался в реанимации, сообщили в акимате региона. Число жертв происшествия увеличилось до трех, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«14 мая в 09:30 один пациент в отделении реанимации умер. Состояние второго больного тяжелой степени. Состояние больного, доставленного санитарной авиацией в Таразскую городскую многопрофильную больницу, также тяжелой степени», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая в 15:46 в Жуалынском районе Жамбылской области, на 571 км автодороги Алматы – Ташкент, произошло дорожно-транспортное происшествие: опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан.

В результате происшествия двое скончались на месте, 17 человек с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Жуалынского района.

Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 – граждане Узбекистана.

14 мая в 02:00 часов в Узбекистан из Жуалынского района убыла колонна в составе оперативной группы во главе с заместителем министра МЧС Узбекистана Азизбеком Латифжоновым, 8 карет скорой медицинской помощи и 1 пассажирский автобус.

В автотранспортных средствах находились 13 пострадавших, 7 человек из пункта временного размещения и тела двоих погибших.

 

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