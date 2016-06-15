Увеличить долю титана в мировом сегменте до 14% планирует Казахстан – Сагинтаев

Экономика
831
Ксения Воронина
Фото с сайта pm.kz
Казахстан намерен увеличить долю отечественного титана в мировом сегменте на 3% – до 14%. Об этом заявил вице-премьер-министр Бахытжан Сагинтаев, выступая на VII Международном горно-металлургическом конгрессе, передает Kazpravda.kz.

"В свете реализации реформ планируется: во-первых, привлечение всемирно известных транснациональных компаний в отрасль, уже сегодня в Казахстане работают такие компании, как "Арселлор", "Полиметалл" и другие. Мы намерены усилить данную работу; во-вторых, развитие казахстанских брендов в металлургии. Мы предполагаем увеличить долю казахстанского титана в мировом сегменте с нынешних 11% до 14%. Третье – начать процесс внедрения международной системы стандартов публичной отчетности по запасам твердых полезных ископаемых (CRISCO). Однако в горнорудной отрасли мы переходим на упрощенный метод предоставления права недропользования по модели Западной Австралии, где широко применяется принцип "Первый пришел – первый получил", – рассказал член Правительства.

В целом, отметил Сагинтаев, горно-металлургический комплекс (ГМК) дает мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивает занятость населения и тем самым обеспечивает конкурентоспособность экономики, обеспечивает сырьевую базу. В рамках первой пятилетки индустриализации в горно-металлургической отрасли введено в эксплуатацию 60 новых производств на сумму $2,5 млрд, создано свыше 16 тысяч постоянных рабочих мест, добавил он.

Также замглавы Правительства обратил внимание на то, что в долгосрочной перспективе будет увеличиваться потребность в металлургической продукции как в традиционных, так и в инновационных секторах экономики.

"Прежде всего, это строительство установок возобновляемых источников энергии, появление новых видов транспорта, развитие электроники, информационных технологий", – заключил Сагинтаев.

