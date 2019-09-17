Увеличить финансирование программы "С дипломом – в село" поручил Токаев

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить финансирование программы "С дипломом – в село" с 2020 года. Об этом стало известно в ходе Республиканского совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, проходящего в Петропавловске, передает Kazpravda.kz.    

"Для привлечения специалистов в сельскую местность реализуется программа"С дипломом – в село". И сельчанами, и акимами отмечается недостаточное ее финансирование. Поэтому мною принято решение довести объем ее финансирования с 2020 года до 20 млрд. тенге в год", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.

Ранее Президент также заявил о том, что Казахстану нужно активно переходить на высокорентабельные культуры в сельском хозяйстве.

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