Увеличить посевы сахарной свеклы до 60 тыс. га планируется в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провел встречу с фермерами Жамбылской области, в районах Мерке, Жамбыл, Байзак и Талас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Участники встречи обсудили вопросы развития АПК, ход осенне-полевых работ, также зам. главы минсельхоза выслушал проблемные вопросы и предложения аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы.

Отметим, Жамбылская область является одним из основных регионов по выращиванию сахарной свеклы. В регионе расположены производственные мощности по переработке данного продукта.

По данным областного акимата в 2022 году площади посева сахарной свеклы составили 6,1 тыс. га., тогда как в 2021 г. площадь посева составила 5,6 тыс. га. По статистическим данным в 2021 году по Жамбылской области произведено 160,3 тыс. тонн (на 26,8 тыс. тонн больше 2020 года) сахарной свеклы с урожайностью 310,9 ц/га. Среднемноголетнее (2017-2021 гг.) производство сахарной свеклы составили порядка 171,0 тыс. тонн (2017 год – 206,1 тыс. тонн, 2018 год – 192,9 тыс. тонн, 2019 год – 162,2 тыс. тонн, 2020 год – 133,5 тыс. тонн, 2021 год – 160,3 тыс. тонн).

Основными причинами сокращения площадей сахарной свеклы являются:

- высокая затратность производства и экономическая не целесообразность (низкая рентабельность);

Прямые затраты на 1 га посева сахарной свеклы в среднем составляют порядка 500 тыс. тенге. Значительный рост цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду привели к тому, что, несмотря на прилагаемые усилия, аграрии, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, имеют низкую рентабельность при низкой закупочной цене.

- проблемы влагообеспеченности;

В южных регионах республики наблюдается проблема по влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. А также техническое оснащение фермеров;

Действующие сахарные заводы, которые были построены в 30-х годах прошлого столетия, сильно изношены. Модернизация технологического оборудования заводов требует больших инвестиций.

Принимая во внимания, проблемы и предложения фермеров, министерство сельского хозяйства РК прорабатывает план по модернизации сахарной отрасли.

В плане предусмотрены следующие пункты:

увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель до 60 тыс. га;

усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли.

техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и модернизация сахарных заводов;

внедрение водосберегающих технологий полива;

развитие семеноводства;

Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из ранее введенных семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют только четыре - в Алматинской и Жамбылской областях. Загружены они лишь на треть - 31%. Казахстан зависит от импортного сахара на 90%.

Государство вкладывает значительные финансовые ресурсы в возрождение сахарной отрасли. Представители Министерства сельского хозяйства полагают, что реализация перечисленных мер позволит существенно повысить уровень конкурентоспособности и увеличит производственные мощности казахстанских производителей сахара.

Также представители министерства сельского хозяйства планируют встретиться с фермерами Жетысуской области.