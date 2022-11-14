Увеличить штрафы в 2,5 раза за незаконную ловлю рыбы хотят в Казахстане

Ужесточить ответственность за незаконную ловлю рыбы для браконьеров предложил в ходе правительственного часа в Мажилисе министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Предлагается увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП. За повторное нарушение в течение одного года – административный арест на 15 суток", – сказал глава Минэнерго

По его словам, для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий также рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном видах.

"Для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд тенге. Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективность борьбы с браконьерством", – пояснил Сериккали Брекешев.