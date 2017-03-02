​Увеличить запас прочности

Мы стоим на пороге политической модернизации страны. Если сейчас Парламенту будут существенно увеличены полномочия и Правительство страны будет более комп­лексно и оперативно реагировать на социальные, экономические и духовные потребности общества, это приведет к большому мультипликативному эффекту – к модернизации не только ветвей власти, но и всех сфер жизни страны, к формированию большого запаса прочности политической системы.

Активное обсуждение конституционных реформ показало, что власть стремится к тому, чтобы общество было максимально вовлечено в решение вопросов, имеющих ключевое значение для развития страны.