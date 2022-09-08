Увеличить зарплаты работникам лесхозов предлагают сенаторы

Трагические события в Костанайской области и складывающаяся годами ситуация с лесными пожарами в стране стали поводом депутатского запроса сенаторов, избранных от Костанайской области, Жениса Нургалиева и Сергея Карплюка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«В 2018-2021 годы было 2 438 пожаров общей площадью 464 219 гектар на общую сумму ущерба 9 167 108 тыс. тенге. То есть, ежегодно мы продолжаем нести огромные финансовые, экологические, материальные и другие потери от одной и той же проблемы. Очевидно, что за эти годы в стране не сформировалась целостная система борьбы с такими стихийными бедствиями. Более того, Правительством так и не реализованы действенные мероприятия по охране и воспроизводству леса», - сказал Женис Нургалиев.

Сенаторы обозначили проблемы нехватки кадров, связанные с низким уровнем заработной платы, слабого материально-технического обеспечения лесхозов, изношенной пожарной техники и зачастую низкоквалифицированного персонала пожарных расчётов.

«Необходимо восстановить профессиональную военизированную аварийно-спасательную службу при МЧС РК, которая может

оперативно реагировать на техногенные ситуации в Республике. 13 филиалов предприятия были дислоцированы в 12-ти регионах страны. При объявлении мобилизации на выполнение аварийно-спасательных работ предприятие могло направить более 2 000 профессиональных спасателей», - отметил сенатор.

В этой связи парламентарии предлагают выделить средства на обновление как пожарной, так и специальной техники для лесхозов, увеличить зарплату сотрудникам лесхозов, внедрить информационные системы раннего обнаружения пожаров, что позволит исключить человеческий фактор и соответственно оперативно реагировать на очаги пожаров.