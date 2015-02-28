Статьи Увеличится угольный поток Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

Компания "Богатырь Комир" намерена в нынешнем году полностью завершить техническое перевооружение и перейти на поставку потребителям только усредненного угля.



Напомним, в рамках первого этапа (2001–2004 годы) была проведена реконструкция действующего на разрезе "Богатырь" конвейерно-железнодорожного комплекса по усреднению и погрузке угля с увеличением производительности до 14 млн. тонн угля в год. Такой объем компания считает промежуточным этапом и воплощает новые проекты. И здесь в немалой степени ставка делается на интеграцию.



Если, к примеру, ранее это угледобывающее предприятие заключало контракты на поставку экскаваторов ЭКГ-15 с 18-кубовым ковшом производства Ижорских заводов (Санкт-Петербург), то в конце минувшего года группа компаний "Самрук-Казына", куда входит компания "Богатырь Комир" (совместное предприятие АО "Самрук-Энерго" и ОК «РУСАЛ»), определила партнера по проекту внедрения циклично-поточной технологии добычи, дробления, усреднения и транспортировки угля (ЦПТ) на разрезе. Партнерский интеграционный контракт был заключен с ведущим мировым производителем горного оборудования и технологий – немецкой компанией ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Сейчас партнеры приступают к реализации этого крупного проекта.



Согласно контракту ThyssenKrupp осущест­вит инжиниринг, изготовление и поставку оборудования, а также предоставит услуги по шефмонтажу, пусконаладочным работам и обучению персонала для реализации проекта, завершение которого планируется в 2019 году. После чего "Богатырь" будет дополнительно добывать 8 млн. тонн угля стабильного качества. При росте производственных мощностей на 20% произойдет увеличение производительности труда на 35%, тем самым увеличится добыча угля для растущих потребностей энергетической отрасли Казахстана и России.



Другими словами, интеграция позволит компании "Богатырь Комир" сделать рывок по увеличению добычи твердого топлива и улучшению его качества. Сегодня годовая производственная мощность разрезов "Богатырь" и "Северный" составляет 32 млн. и 10 млн. тонн соответственно. На долю компании приходится 69% от всего объема добываемого в Экибастузском угольном бассейне энергетического топлива.



