​Увеличивать местное содержание

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Арман КУСАИНОВ, Западно-Казахстанская область

Во время визита высоко­пос­тавленные гости ознакомились с основными показателями производственной и социальной деятельности КПО и тем, как реализуется Карачаганакский проект.

Как отметил в своем выступ­лении генеральный директор КПО Ренато Мароли, «успех Карачаганакского проекта стал возможен благодаря партнерским отношениям и плодо­творному сотрудничеству, сложившемуся между Правительством Респуб­лики Казахстан, руководством ЗКО, местным сообществом и компаниями – партнерами по проекту».

– На сегодня компаниями-парт­нерами по КПО было инвес­тировано свыше 20 миллиардов долларов в освоение одного из сложнейших в мире, с геологической точки зрения, месторождений, – добавил Ренато Мароли.

Руководитель отрасли совершил обзорную экскурсию по территории одного из ключевых производственных объектов – Карачаганакского перерабатывающего комплекса (КПК).

По итогам визита министр дал положительную оценку работе предприятия и пожелал коллективу компании дальнейших успехов.

В Аксае Канат Бозумбаев и сопровождающие его лица побывали на строительстве новой котельной. С вводом ее в эксплуатацию будет обеспечено бесперебойное теплоснабжение 4-го и 5-го микрорайонов города. Затем гости посетили центральную районную больницу, недавно открывшуюся после капитального ремонта. Оба проекта профинансированы КПО в рамках социальных обязательств по ОСРП.

На сегодня общий объем инвестиций КПО в социально-инфраструктурные ­проекты в регионе превысил 300 млн долларов. Ежегодно на их реа­лизацию выделяется 20 млн долларов. Кроме того, в ­2014–2016 годы было дополнительно выделено по 10 млн долларов в год для реализации аналогичных проектов в Бурлинском районе ЗКО.

В этот же день министр энергетики Канат Бозумбаев совместно с руководством области провел совещание по вопросам увеличения местного содержания при закупках товаров, работ и услуг.

В работе совещания приняли участие руководители крупнейших международных нефтегазовых проектов (КПО, ТШО, НКОК), «Союза сервис­ных компаний Казах­стана», а также представители местных и зарубежных сервисных и машиностроительных компаний, обеспечивающих потребности нефтегазового сектора респуб­лики. 

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