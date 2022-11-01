Поставщики услуг по физическому и творческому развитию детей утверждают, что в сложившейся ситуации виноваты чиновники, ответственные за реализацию проекта: финансирование заложили примерно на шесть тысяч детей, а участников программы набрали под сорок тысяч. Из бюджета города выделили на проект всего 1 млрд 400 млн тенге. Реально же на такое количество детей сумма должна быть в разы больше.

Сейчас это совершенно очевидно: 155 субъектов предпринимательства не получили за работу в два летних месяца – июль и август – порядка 600 млн тенге. Оплачивать оказанные услуги чиновники наотрез отказываются. Не намерены сдаваться и бизнесмены, обратившиеся за помощью в надзорный орган и Палату предпринимателей.

Кажется, мы уже пожинаем плоды бесконечных реформ в образовании. Во всяком случае именно такая мысль приходит на ум, когда анализируешь математические расчеты чиновников, отвечающих за проект ArtSport. Хорошая идея – вовлечь школьников в спортивные секции и творческие кружки за счет государства – нашла активную поддержку со стороны шымкентских предпринимателей. Они откликнулись на призыв заняться всесторонним развитием детей, не предполагая, что могут оказаться в финансовой западне.

Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит.

– Мы работаем по системе вау­черов, – поясняет предприниматель Раиль Файзуллин. – Что такое ваучер? Это цифровой код, который присваивается ребенку. На него закладывается бюджет на весь год. Но из-за того, что операторы проекта загрузили большое количество ваучеров, не обеспеченных бюджетом, они, можно сказать, пришли к поставщикам услуг пустышками. Мы проделали определенный объем работы, выставили акты, а нам отказываются оплачивать, ссылаясь на то, что у них нет бюджета. Как так? Эти же ваучеры управление культуры предоставило.

Видя, с какой активностью идет «раздача» ваучеров на участие в кружках и спортивных секциях, поставщики услуг самостоятельно сделали анализ и пришли к выводу, что заложенных на 2022 год бюджетных средств при таком размахе на всех точно не хватит. И даже предприняли попытки достучаться до чиновников и объяснить им причину своего беспокойства.

– По-хорошему эти ваучеры-пустышки должны были изъять из системы в самом начале года, – уверен Раиль Файзуллин. – Мы уже 5 февраля приходили к первому заместителю акима города Шынгысу Мукану, указав на то, что на платформе 21 тысяча ваучеров, не обеспеченных бюджетом. Мы напрямую тогда спросили: как будем двигаться дальше при таком раскладе? Руководитель управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Ханзада Есенова говорила в ответ, что, дескать, мы выдумываем, ваучеров только 15 тысяч.

Все это время «раздача» ваучеров продолжалась. Процесс остановили только 23 февраля, через 18 дней после того, как поставщики услуг впервые пришли в акимат города, чтобы уведомить чиновников о западне, которую они уготовили предпринимателям и себе. Все это время напрочь отрицался перебор ваучеров, выставленных на портал.

– Когда мы 23 февраля в коридоре «поймали» руководителя городского управления культуры, она отмахивалась от нас, как от назойливых мух, – продолжает Раиль Файзуллин. – На тот ­момент – в 10 часов 53 минуты 23 февраля – было активировано 32 736 ваучеров. Ханзада Есенова дала предписание, чтобы остановить выдачу ваучеров в четыре часа дня. На самом же деле процесс остановили только в 12 часов ночи. За это время количество активированных ваучеров увеличилось с 32 до 39 тысяч.

Представляете, с какой скорос­тью добавлялись новые участники программы? Либо это обзвон был, либо что-то еще, мы не можем это сказать. Если у прокуратуры есть возможность проверить, то хорошо бы это сделать. У ваучеров есть дата, когда они активированы, точно так же отмечено до секунды время подачи заявки. При том, что нельзя было нам предоставлять такую информацию, мы увидели: между подачей ваучера и его активацией время составляло всего 30 секунд. Не минуты, не часы, а секунды. За те самые 30 секунд поставщик услуг должен получить свидетельство о рождении ребенка, проверить его данные и удостоверение личности родителя, сверить ИИН, получить согласие родителей, подпись, составить и подписать бумажный договор! За 30 секунд! – подчеркивает Раиль Файзуллин.

– Какой был смысл в том, чтобы так форсировать набор детей? – спросила я у предпринимателя.

– Когда мы с этим же вопросом обращались в управление, нам говорили так: наш уважаемый аким хочет быть третьим в тройке лидеров по количеству детей, охваченных программой ArtSport, – поясняет он. – Тогда мы спрашивали: как вы будете обеспечивать, если денег нет? Мы уже тогда просчитали, что до конца года надо будет 4–5 миллиардов тенге и предупреждали, что такую сумму не дадут на новый проект. Так и вышло. Когда стало понятно, что нам не собираются оплатить акты выполненных работ за два летних месяца, мы снова пришли в акимат, но там сказали, что денег нет.

Сегодня акимат отказывается оплачивать долги, объясняя это тем, что якобы еще летом довели до сведения предпринимателей информацию о приостановлении оказания ими услуг. Но организаторы спортивных секций и творческих кружков такое утверждение считают несостоятельным.

Дело в том, что порядок расторжения договора регламентирован публичной офертой. Это может произойти по инициативе оператора программы в случае нарушений поставщиком услуг его условий, при этом заказчик обязан направить соответствующее уведомление поставщику. Более того, оператор обязан публиковать официальные сообщения, связанные с оказанием услуг, в том числе с изменениями и прекращением их оказания в информационной системе «BALA». Ничего этого сделано не было.

Управлением культуры, развития языков и архивов Шымкента 22 июня 2022 года опубликовано письмо, в котором сообщалось об отсутствии средств на финансирование и о приостановлении деятельности кружков на июль месяц. Фактического расторжения договора на сегодняшний день нет, то есть публичная оферта не прекращена.

– Сегодня в городе зарегистрировано 159 частных поставщиков, оказывающих услуги по государственному творческому заказу, большая часть из них арендует помещения, – включается в беседу предприниматель Альбина Кубрина. – Все мы несем обязательства по выплате зарплаты своим сотрудникам, обязательным налоговым платежам, аренде помещений. Сложившаяся ситуация в целом негативно отражается на предпринимательской деятельности, многие поставщики услуг на грани разорения.

Альбина Кубрина открыла кружок рукоделия, учит девочек вязать и шить. Говорит, что на лоскутное шитье у нее выделено 120 ваучеров, а она успела набрать только 20 учеников. Уже это само по себе обеспечивает ей минимальную рентабельность. Понятно, что за такое количество детей оплата поступает очень маленькая, а ведь затраты сделаны солидные: покупка швейных машин, приобретение тканей, пряжи и прочих расходных материалов, оплата труда педагогов.

– За те два месяца, что нам не оплатил бюджет, мы все обязательные расходы несли из своих средств, чтобы не было долгов по налогам, по зарплате, аренде помещений, чтобы детям было где и чем работать, – говорит Альбина Кубрина. – В отличие от школ искусств и кружков, работающих в системе образования, мы по договору обязаны самостоятельно предоставить детям все необходимое для обучения. Нас акиматовские сотрудники подталкивали объявить родителям, что кружки стали платными, и брать с них деньги. Мы не стали так делать, потому что это нарушение. Нас могли обвинить в двойном финансировании – со стороны бюджета и родителей. Да и занимаются у нас дети тех, кто не в состоянии самостоятельно нести расходы по развитию детей...

После того как оператор программы – городское управление культуры, развития языков и архивов – начал принимать акты выполненных работ за сентябрь и оплачивать их, стало окончательно ясно, что деньги за два летних месяца 155 предпринимателям никто давать не собирается. Тогда-то поставщики услуг отправились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и помочь получить-таки расчет за выполненную работу.

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Шымкента они заявили, что ответственные чиновники не просто неправильно заложили бюджет на проект ArtSport, но не изучили даже саму специфику госзаказа. Как утверждает Раиль Файзуллин, «они до сих пор путают проект с тендерными закупками, с оборудованием, с объемами средств и так далее. Допустим, сейчас делают из первых поставщиков услуг монополистов. Делают попытки не принимать ваучеры поставщиков».

В ситуацию вмешалась и прокуратура города, начав соответствующую проверку. Она еще не завершена, но уже сейчас звучат заявления о выявленных нарушениях.

– Проверка сейчас идет, окончательного заключения нет, однако уже установлено, что действительно 600 миллионов тенге не оплачены за июль и август, – комментирует ситуацию прокурор Шымкентской городской прокуратуры Бахытжан Байгозиев. – Мы по этому поводу направили представление в адрес Шымкентского городского акимата. В течение месяца акимат должен отреагировать на представление. Как получим ответ, тогда узнаем их решение и уже дальше будем реагировать с учетом результатов окончательной проверки.

– Какие нарушения выявлены в ходе проверки?

– Мы не можем их озвучить. Одно могу сказать, что поставщики услуг за июль-август предоставили все подтверждающие документы о выполненной работе, но оплату не получили. Исполняющий обязанности начальника управления культуры сейчас привлекается к уголовной ответственности. Поставщики услуг именно его называют ответственным за реализацию программы ArtSport, – проинформировал Бахытжан Байгозиев.

Немногословность представителя надзорного органа можно объяснить продолжающейся проверкой, а вот позиция чиновников, проигнорировавших приглашение для участия в заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, непонятна. Вопрос рассматривали без представителей акимата, которые, в принципе, не желают комментировать сложившуюся ситуацию.

– Интересное и важное дело для наших детей превратили в предмет торга, – считает председатель Совета по защите предпринимательства Мелес Сейтжанов. – Получается: денег нет, но вы держитесь! А ведь в очереди на занятия в городе стоят 15 тысяч детей. Все они ожидают открытия ваучера. Это большая проблема, которая может вызвать социальное напряжение, если ее не решить должным образом.