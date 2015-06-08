Увеличивая производство, сокращаем импорт

Послание Президента
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
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Денис Синицин, начальник цеха по выпуску погружных скважинных насосов, полгода провел в Германии на заводе компании Оddesse Pumpen und Motorenfabrik GmbH, с которой у шымкентского ТОО “KARLSKRONA LC AB” давние партнерские связи. Молодой руководитель проходил стажировку, вникая во все тонкости довольно сложного и необычного для нашей страны производства. Теперь, как и его коллеги, которые прошли обу­чение в Германии и Беларуси, он делится полученными знаниями с сотрудниками предприятия, по ходу работы совершенствуя технологические процессы.

– По оснащенности шымкентский завод превосходит даже немецкое предприятие, – утверждает Д. Синицин. – В цехах установлено оборудование с применением современной европейской технологии. Наш станочный парк сплошь состоит из новейших агрегатов, что позволяет полностью держать под контролем производство и обеспечивать высокое качество на всех его этапах.

Сырье поступает в цеха в виде металлических листов и заготовок, технологические операции производятся специалистами высокого уровня: штампуются и свариваются рабочие колеса, камеры, вытачиваются валы, соединительные муфты и т. д. Здесь готовы выпускать 2,5 тыс. погружных скважинных насосов в год для предприятий, использующих гидравлические машины в своих технологических процессах. В прошлом году с конвейера предприятия сошло 1 800 штук. Помимо них, на заводе изготавливается еще и так называемая нестандартная продукция. Например, насосные станции, системы водоочистки, водоподготовки, запорно-регулирующая арматура, шкафы управления, системы КИП и автоматики. Это оборудование просто необходимо при реализации таких государственных программ, как ПИИР, "Акбулак", программы по управлению водными ресурсами, модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Уже сейчас предприятие наладило взаимовыгодное сотрудничество с крупными национальными компаниями. В прошлом году объем продаж готовой продукции составил 4 млрд тенге.

Предприниматель Уалихан Ахметов первым в Казахстане взялся освоить выпуск нового вида продукции, имеющей огромный рынок сбыта. До последнего времени весь этот ассортимент полностью ввозился из-за рубежа. Сумма поставок в объеме страны исчисляется десятками миллиардов тенге. В тех же погружных скважинных насосах нуждаются как вновь строящиеся объекты, так и существующие, ведь старое оборудование сегодня не отвечает параметрам энергосбережения и стандартам «зеленой» экономики. Пока предприятие в состоянии заменить 10% импортируемой продукции, но со временем этот показатель планируется увеличить как минимум втрое.

Десять лет назад У. Ахметов вместе со своими бизнес-партнерами создал предприятие по сервисному обслуживанию насосного оборудования, импортируемого из Европы. Объемы поставок с каждым годом увеличивались, и это натолкнуло на мысль о необходимости создать собственное производство. От идеи до ее воплощения прошло не так уж много времени.

– Изготовление насосов – дело, в общем-то, несложное, – рассказывает У. Ахметов. – В Казах­стане есть предприятия, которые получают комплектующие из-за рубежа, собирают из них агрегаты и называют себя производителями. У нашего завода другая специфика, более расширенная, что ли. Мы изначально поставили перед собой задачу – наладить выпуск всех деталей, включая их конструкторскую разработку и усовершенствование. Более того, мы беремся за внедрение конечного продукта в технологическую линию наших заказчиков и обеспечиваем сервисную поддержку.

Первый цех ТОО "KARLSKRONA LC AB" строило на свои деньги, без кредитов и участия в государственных программах. На запуск завода тогда приехал Глава государства. Знакомя высокого гостя с производством, руководитель предприятия Уалихан Ахметов сделал акцент на том, что оно ориентировано не только на казахстанский рынок, но и на страны Содружества. Посмотрев оборудование и оценив масштабность идеи, Нурсултан Назарбаев спросил у генерального директора, когда последует продолжение. Выслушав планы о строительстве еще целого ряда цехов, включая электротехнический и цех механической обработки, организации выпуска нестандартного оборудования и даже создание металлургического предприятия, Президент тут же распорядился оказать компании всю возможную помощь и поддержку, предусмотренную многочисленными государственными программами. Сегодня завод включен в Программу индустриально-инновационного развития, через фонд "Даму" только в прошлом году получено 1,7 млрд тенге на приобретение оборудования для новых производств. За полтора года число сотрудников предприятия выросло вдвое, что уже само по себе свидетельствует о его поступательном развитии.

Есть, конечно, у первопроходцев и сложности. Например, с сырьем. Ведь 80% используемого на предприятии материала не производится в Казахстане. Вот и приходится вести переговоры с иностранными поставщиками, тратя время и деньги на доставку из-за рубежа. Собственно, отсюда родом идея построить собственный сталелитейный завод, на котором будет создано три сотни рабочих мест. Уже подсчитали, что проект обойдется в 18,2 млрд тенге, а заработает он через пять лет. Организация собственного литейного производства позволит довести казахстанское содержание в продукции ТОО "KARLSKRONA LC AB" до 100%.

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