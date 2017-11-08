Увеличивающий продолжительность жизни овощ назвали ученые
Ученые из Китая выяснили, что употребление перца чили способствует долголетию. К такому выводу специалисты пришли в результате 7-летнего исследования, сообщает segodnya.ua.
Как отмечается, в исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет.
Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу, по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.
Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающее мощными противовоспалительными свойствами.