Увеличиваются объемы финансирования Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

«Из городского бюджета Наурызбайскому району было выделено 5 миллиардов 100 миллионов тенге. Из них на нужды образования потрачено 900 миллионов тенге, на здравоохранение – 420 миллионов, – подвел итоги Ахметжан Есимов. – В школах и больницах провели ремонт, приобрели необходимый санитарный транспорт».

В текущем году финансирование нового района составит уже более 9 млрд. тенге. На разработку ПСД строительства двух школ на 2 400 мест, четырех детсадов на 880 мест и сейсмоусиление двух школ предусмотрено 1,8 млрд. тенге. В сферу ЖКХ будет направлено 563 млн. тенге, а на дорожно-инженерную инфраструктуру – 6,4 млрд. тенге. Из них на текущий и средний ремонт дорог – 300 млн., на проектирование сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения – 308, 573 и 181 млн. тенге соответственно.